Este viernes comenzó oficialmente la edición 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) con la inauguración de la fiesta fílmica al interior del Auditorio Telmex, teniendo como preámbulo la tradicional alfombra roja por la que pasaron reconocidas celebridades como los homenajeados Álex de la Iglesia y Enrique Cerezo, así como la actriz Najwa Nimri.



De hecho, a su paso por la alfombra, la actriz de "La casa de papel" se dijo "encantada" de que le del un reconocimiento en el festival por su trayectoria como parte de la avanzada española que ya se encuentra en la ciudad. "Cuando reconocen tu trayectoria, dices.... 'vale, ha habido más de un momento donde esto vale la pena nombrarlo', me sorprende, aunque yo nunca me la creo".

La actriz Najwa Nimri. EL INFORMADOR/ H. Figueroa.



En cuanto a la reflexión de estar en el país, dijo: "México me parece un país muy conectado donde hay una mitología en la que todo tiene significado".



En la alfombra se cruzaron la actriz mexicana Mabel Cadena y Álex de la Iglesia, así que para ella fue un sueño cumplido el poder abrazarse y haber compartido un breve momento, destacando que su película favorita de él es "Balada triste de trompeta".

Mabel Cadena y Alex de la Iglesia. EL INFORMADOR/ K. Esparza.



También llegó a la alfombra el actor jalisciense Cristo Fernández con su hermana Paloma Cinco, él viene a la fiesta fílmica promoviendo dos películas , "Corina" y "Sisters", las cuales están en la categoría de Hecho en Jalisco, de hecho recordó que junto con Mabel Cadena participaron en una serie para Disney que protagoniza Eva Longoria y que aún desconocen cuándo será lanzada.

El actor jalisciense Cristo Fernández con su hermana Paloma Cinco. EL INFORMADOR/ H. Figueroa.



Quien no tuvo acercamiento con los medios fue C. Tangana salvo la reunión que tuvo con la prensa por la mañana para presentar su película "Esta ambición desmedida". Solo posó para las fotografías en compañía de los directores de la casa productora Little Spain.



También desfilaron otras estrellas como Regina Pavón, Alejandro de Hoyos, Héctor Trejo, Cruz Contreras y otras personalidades dedicadas a otras áreas de la industria fílmica.



