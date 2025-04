Christian Nodal ha encontrado en el Auditorio Telmex no solo un escenario, sino un punto clave en su historia musical. Sin embargo, su próxima visita a Guadalajara —con dos conciertos programados el 23 y 24 de mayo— se da en un contexto complejo para el recinto tapatío, donde recientemente se ha cuestionado a algunas agrupaciones por interpretar canciones que presuntamente hacen apología del delito. La polémica llevó a las autoridades a tomar medidas para limitar este tipo de contenido.

Ante la pregunta directa sobre su opinión respecto a lo sucedido, Nodal fue claro, aunque mesurado: "Yo creo que no estoy en una posición para decir qué pueden hacer o qué no pueden hacer, hagan lo que les haga felices para empezar. Creo que cada artista es responsable de lo que va a lanzar al público, como música, videos, los visuales en un escenario es muy importante. ¿Por qué? Porque se supone que está haciendo un juego para transmitir lo que dice la canción. Entonces, pues si vienes a un concierto de alguien que cante corridos, no creo que te espante eso, ¿verdad?".

Sin entrar en controversia directa con sus colegas del regional mexicano, el cantante enfatizó que cada estilo musical tiene su propio público y forma de expresarse. "Para gusto los colores, yo respeto a todos por igual. Quien quiera seguir haciéndolo, pues sígalo haciendo; quien no lo haga, pues no lo haga", sentenció.

Sobre las acciones de las autoridades para regular lo que se canta o se muestra en los conciertos, Nodal adoptó una postura diplomática, al reconocer que se trata de decisiones que le sobrepasan.

"Vivimos en una realidad donde México es lo que es y siento que está bien lo que quieren hacer, creo que son decisiones más arriba de mí. Yo como cantante… es como te digo, si yo cantara corridos y me vienen a decir eso, pues yo voy a seguir cantando corridos, a ver cómo le haces tú. Pero yo canto románticas, de verdad estoy muy desprendido de todo ese tema".

Aunque no se involucra directamente con los corridos, asegura comprender la postura de quienes sí lo hacen. "Empáticamente, como artista, te puedo decir que si yo canto canciones de amor y ves en la pantalla algo que es de amor, no te vas a sorprender ni te vas a asustar. Entonces, si tu público es de corridos y todo eso, ya se está dando el show ahí", dijo.

Un regreso cargado de emociones

Respecto a su regreso a Guadalajara, el cantante sonorense recuerda con afecto su primera vez en el Auditorio Telmex, en 2019. Lo describe como un punto de inflexión en su carrera, un sitio que ha sido testigo de momentos muy significativos.

"El público tapatío siempre nos ha dado mucho amor, mucho cariño. Incluso aquí fue donde inició el despunte de mi carrera. Aquí fue donde empezó a sonar por primera vez ‘Adiós amor’ en las radios. Fue donde empecé a abrir conciertos también para Los Plebes del Rancho. Entonces existe mucho amor y mucho cariño y cada fecha que nos hemos presentado aquí ha sido muy especial"..

La reinvención como motor

Nodal también reflexionó sobre los cambios que ha experimentado la industria musical y cómo eso lo ha empujado a reinventarse constantemente. Para él, esa evolución no es solo una exigencia profesional, sino una necesidad creativa.

"Creo que es la locura del artista. Siempre es necesario esa actualización, el encontrarse a uno mismo en diferentes etapas de la vida. Como músico han ido cambiando un montón los tiempos y creo que también eso, como fan de la música, te ayuda a meterte un poco más en diferentes géneros y después a usarlos en la música que se esté lanzando en el momento", comentó.

Su exploración por otros sonidos ha sido constante. Ha colaborado con artistas de géneros diversos como Camilo, Juanes, Piso 21 o Gera MX, y asegura que uno de sus objetivos más grandes fue mostrar que el regional mexicano puede ser tan amplio como cualquier otro género.

"Yo pensaba que lo más difícil de todo iba a ser lograrla en la música. Es decir, que la gente cante tus canciones, que bailen en un show, que te llenen un show… y después descubrí que lo más difícil es mantenerse", confesó.

Un álbum que promete

Nodal adelantó que el nuevo disco que presentará se titulará 'Quién más como yo', y marcará una nueva etapa tras cerrar la era 'Pa’l Cora' con la canción Bandolebrios. Además, reveló que aunque Ángela Aguilar participó en el proceso creativo de tres canciones, no habrá un dueto con ella.

"Este álbum tiene unas joyas”, dijo entusiasmado, “y además incluye duetos muy importantes y lindos para el regional mexicano”.

En cuanto a sus presentaciones en el Auditorio Telmex, prometió una experiencia única. "Siempre para shows que son especiales como Guadalajara se procura traer invitados. Estoy seguro que esas noches no van a ser la excepción. El repertorio es bien variado, no canto lo mismo en las dos presentaciones. La última noche me quedo más tiempo en el escenario, ya liberé la noche pasada, vamos a darle con todo".

Un cambio de relación con la prensa

A diferencia de etapas anteriores, Nodal se ha mostrado más abierto con los medios de comunicación. Explica que anteriormente no se sentía en condiciones emocionales para exponerse de esa manera, sobre todo cuando su vida personal se volvía blanco de especulaciones.

"Con mi público yo siempre he estado muy cercano. Con ustedes (prensa) no tanto, porque, siéndoles muy sincero, ustedes pueden ver desde fuera muchas cosas y probablemente no se imaginan cómo se siente desde acá adentro. Entonces, creo que no estaba ni en un momento donde me sintiera yo emocionalmente o profesionalmente preparado para dar cara a tantas cosas feas que había".

Hoy, en cambio, afirma sentirse más fuerte, con una propuesta musical lista para compartirse masivamente y con un equipo que lo acompaña desde una visión más artística y menos amarillista. "Estoy haciendo música comercial, tenía buen rato sin hacerlo… ahora me interesa que todo el mundo se entere de la música que voy a lanzar”", afirmó.

El peso de la fama y la raíz familiar

Al hablar sobre la fama, Nodal se mostró introspectivo. Asegura que su origen y su familia —músicos también— le han enseñado a valorar la música por encima de los reflectores.

"Yo soy de Caborca, Sonora. Desde la familia que vengo, que son músicos, me tocó palpar muy de cerquita lo que era la ilusión, el sueño de llegar a hacer algo con la música. Vi a mi familia esforzarse tanto por tanto tiempo como cantantes, trompetistas, tuberos, por estar en buenas bandas… y vi todo el respeto y el cariño que le pusieron a su carrera", relató.

Aunque considera que no es el más talentoso de su familia, sostiene que lo que lo ha impulsado es el amor por lo que hace. "Si la gente no me conociera, yo seguiría cantando, seguiría componiendo porque de verdad lo amo. Para mí es una manera de vivir la vida".

¿Qué lo hace feliz hoy? Nodal responde con sencillez. "Levantarme, sentirme vivo, sentirme con salud, sentirme amado, estar rodeado de las personas que amo… ir a mis shows me da mucha felicidad".

¿Y qué cambiaría de su pasado? Reconoce que uno de sus errores fue tatuarse la cara. "Quizás tatuarme la cara, porque ahorita ya me lo estoy quitando. Entonces, me hubiera ahorrado mucho tiempo y dolor", admitió entre risas.

Portar la bandera del regional mexicano

Cuando se le pregunta sobre ser comparado con figuras como Joan Sebastian, Juan Gabriel o Vicente Fernández, respondió.

"No sé quién lo ve así, pero quien lo ve así muchísimas gracias. Para mí el lugar que tengo en el regional mexicano es un lugar que de verdad le tengo mucho amor. Me siento muy feliz con esos halagos, muy feliz de portar la bandera de México a donde me pare. Es una belleza"

Recuerda con especial emoción sus presentaciones en Europa, donde fue impactante ver al público adoptando la cultura mexicana. "Ver a toda la gente con sombreros, empapándose de la cultura, coreando las canciones… es algo que no lo cambio por nada".

Finalmente, al ser cuestionado por la mayor difamación que ha enfrentado, no lo duda. "Que soy desafinado. Creo que es lo peor que han dicho de mí. La verdad, yo sí afino mucho. No me gusta que digan que soy mal cantante".

MF