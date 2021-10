Los efectos de la pandemia por el COVID-19 son los próximos temas que se verán dentro del cine documental, así lo afirmó la directora general del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), Estrella Araiza.

"En los siguientes años va a ser casi un subgénero documental porque no alcanzamos todavía a dimensionar de qué manera nos afectó la pandemia", señaló Estrella la mañana de este sábado dentro de las actividades del FICG 36.

Agregó que: "Por ejemplo, yo ya sé de un par de documentales que hablan acerca de salud mental y pandemia, también de músicos que empezaron a crear muchísimo durante el encierro. Vamos a poder ver en el futuro una serie de documentales sobre cómo nos afectó de manera tanto positiva como negativa”.

Estrella Araiza formó parte de la presentación de la sección Son de Cine In-Edit, en la que se proyectaron documentales enfocados en la música en colaboración con el festival In-Edit, de Barcelona, dedicado precisamente al cine documental musical.

Por su parte, Uri Altell, Fundador y Director In-Edit, destacó el papel que este género para contar historias en la gran pantalla ha tenido en los tiempos pandémicos en su país.

"En España tenemos un estudio que dice que en general la población está muy harta de las mentiras, los políticos, los medios muy tendenciosos, entonces que el cine de ficción con demasiados efectos especiales representaba también esta mentira”, dijo Altell. “Un documental tiene un punto de vista pero tiene que tener un principio de realidad, de verdad".

Estrella destacó que el documental sobre la pandemia tuvo una explosión y se convirtió en un fenómeno mundial. "Si antes se veía el 30% ahora se ve el 70% y los documentales musicales son una excelente manera de acercarnos a nuevos artistas, públicos", detalló.

Celebran el FICG 2021 con medidas sanitarias

“La pandemia sí cambió mucho la dinámica de planeación”

En el primer fin de semana del FICG 2021, Estrella consideró que las actividades se han desarrollado bien y la gente de Jalisco, así como invitados extranjero, están aceptando los protocolos rutinarios de sanidad como cubrebocas, gel y chequeo de temperatura.

"Esta va a ser una cosa a la que nos vamos a tener que acostumbrar, no es algo que vaya a cambiar pronto", comentó.

"Lo que está pasando en este festival es que tenemos muchas funciones sold out, personas que compraron boletos hace dos o tres semanas, porque la gente está planeando. Otras cintas que yo creía que iban a funcionar súper bien y cerramos un poco más tarde y no se anunciaron en la conferencia de prensa no se están moviendo. Estamos tratando de entender la dinámica de nuestro público y cómo funciona, y la pandemia sí cambió mucho la dinámica de planeación".

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) está de regreso este 2021 con su edición 36 desde este 1 de octubre hasta el sábado 9 de octubre.

Este año, el invitado de honor es Guatemala, donde el festival tendrá la presencia de películas y personalidades destacadas de este país.

La industria cinematográfica de Guatemala es nueva para el resto del mundo, sin embargo, desde la llegada del cine a este país, hace 120 años (el 4 de diciembre de 1896), la apuesta por realizar producciones nacionales ha resultado difícil pero pujante; con la necesidad de alzar la voz y darse a conocer en América Latina y el mundo entero.

