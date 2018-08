Explosiva noche con Sleeping with Sirens

Alrededor de 700 personas se congregaron el pasado 24 de septiembre en el Teatro Estudio Cavaret para poder disfrutar de la banda estadounidense de Sleeping With Sirens quienes se encuentran cerrando su tour mundial del disco 'Gosspit'.

La velada la inciaron los nacionales de Face The Fear y Fuimos Héroes quienes con su Post-Hardcore comenzaron a encender los ánimos.

Poco después de las 22:00 hrs los cinco integrantes de la banda de Orlando; Gabe Barham, Justin Hills, Jack Fowler, Nick Martin y Kellin Quinn en la voz tomaron por asalto el sencillo escenario, pues sólo un telón de fondo con el arte de su última placa enmarcaba el lugar, y no era por falta de producción, sino porque la banda necesita terreno abierto para correr y saltar en cada una de sus canciones

'We like it loud' y 'Go Go Go' fueron las encargadas de abrir su show ante el algarabío de las personas que no sobrepasaban los 25 años.

Kellin Quinn, se siente y es un rockstar contemporáneo. Cualquier gesto que haga es festejado por sus fanáticas, quienes vieron recompensadas su amor y devoción hacia él pues bajo del escenario a saludar de mano y cantar codo a codo con mas de uno que se encontraba en primera fila.

'Better off dead' y 'Empire to ashes' le siguieron como prologo de una noche que significaba la tercera visita de los de Oregón a Guadalajara para dejar en claro que sus fans tapatíos son de los más entregados a nivel mundial

Setlist

We like it loud

Go Go Go

Better off dead

Empire to ashes

hole in my heart

One Man army

Roger Rabbit

Gossip

Strays

Trouble

Congratulations

Legends

James dean audrey hepburn

If You Can't Hang

Kick Me