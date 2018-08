Sleeping with Sirens, más que una banda emo

Para disfrutar del vasto mundo de la música, es necesario entender que cada cierto tiempo nace una nueva oleada de bandas que intentan hacer cosas diferentes, incluir nuevas afinaciones, marcar nuevos ritmos en cuerdas y redobles. Al principio del nuevo milenio surgió un movimiento denominado ‘Emo’, constituido por temáticas más intrapersonales, sonidos introspectivos, combinando lo melódico con estallidos de furia en busca de atmósferas oscuras y de caos heredado del hardcore.

Esa oleada que incluye a bandas como Alesana, Asking Alexandria, A Day to Remember, Bring Me The Horizon, Blessthefall, Alexisonfire, Chiodos, sólo por citar algunas, con el tiempo fueron evolucionando y mutando a un sonido más refinado, más maduro. Muchas de esas bandas entraron a el género post hardcore.

Justo aquí es cuando nace Sleeping with Sirens, por allá del 2009, quienes estarán tocando el 23 de agosto en el Teatro Estudio Cavaret.

Se trata de la tercera visita de los originarios de Orlando, Florida, (luego de su visita en agosto del 2015 en el C3 Stage y el 26 de febrero en el Cavaret) para demostrar por qué es una de las bandas más importantes del género, junto con Pierce The Veil.

Encabezados por Kellin Quinn en la voz y teclados y complementada por Gabe Barham, Justin Hills, Jack Fowler y Nick Martin, en poco tiempo se han ganado un importante número de seguidores alrededor del mundo.

Con cinco discos de estudio bajo el brazo; “With Ears to See and Eyes to Hear” (2010), “Let’s Cheers to This” (2011), “Fee”l (2013), “Madness” (2015), el directo “Live and Unplugged” (2016) y “Gossip” (2017), SWS ha estado en importantes festivales como el Vans Warped Tour en Estados Unidos y el Reading Leeds en Reino Unido.

Con motivo de su próxima visita a la ciudad, charlamos con su guitarrista rítmico Jack Fowler.

✌��more shows in the Gossip World Tour!! Let’s make ‘em count.

Aug 23 -Monterrey, MX

Aug 24 - Guadalajara, MX



��: @samlink pic.twitter.com/3L7L1SG1ub — Sleeping With Sirens (@SWStheband) 22 de agosto de 2018

—En sus 10 años, han evolución y conseguido un sonido más maduro y melódico. ¿Qué significó para ustedes su más reciente disco?

—Este disco es muy especial, siempre hemos sido una banda que cambia de dirección y siempre le damos a la gente un nuevo sonido en cada trabajo y creo que eso es importante. El disco significa para mí que vertimos nuestros corazones haciéndolo.

—Han mencionado que “Gossip” es el primer disco de ustedes porque suena como ustedes, ¿qué quieren decir con eso?

—Simplemente me parece sincero, pero siento que cada álbum de SWS es único y todos suenan como nosotros sin importar el género.

—En esta gira han estado escribiendo mucha música nueva. ¿Cómo van las nuevas canciones y qué dirección musical tomarán? ¿Hay alguna fecha de lanzamiento?

—Hasta ahora, lo que hemos escrito suena a puro rock and roll. Definitivamente suena un poco a nuestro inicios y eso es exactamente lo que queremos, pero no lo sabremos totalmente hasta que realmente comencemos a escribir un disco completamente nuevo.

—Esta es su tercera visita a Guadalajara, ¿qué recuerdan de sus visitas pasada en la ciudad? ¿Qué saben de la música o cultura mexicana?

—Recuerdo tener el mejor momento de mi vida, amar la energía de las multitudes y tocar uno de mis shows favoritos que alguna vez hayamos tenido. La gente, la comida, podría seguir y seguir fácilmente, es uno de mis lugares favoritos para tocar.

—Ahora son un estandarte del post hardcore, pero en 2010 muchos los veían como una banda para ‘emos’. ¿Qué mensaje tienen para aquellas personas que dicen que son sólo una banda emo?

—Yo les diría que nos definan como quieran, si nos “consideran” emo, eso es genial. Yo me considero un pateador de rock and roll.

Agéndalo

Sleeping with Sirens/ 24 de agosto/ Teatro Estudio Cavaret/General $650 y Preferente $950 pesos.