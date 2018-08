Unas fiestas patrias muy metaleras con At The Gates

Este 15 de septiembre habrá dos formas de dar el grito en Guadalajara: el primero al son de las festividades patrias y el segundo en forma de guturales y headbanging de la mano de At The Gates.

Los padres del "Sonido Gotemburgo", At The Gates, cuentan con nuevo guitarrista (Jonas Stålhammar en lugar de Anders Björler), y brindarán una fuerte dosis de "death metal melódico" en el C3 Stage para presentarnos su más reciente producción: To Drink For The Night Itself, material lanzado este año y que tuvo como productor a Russ Russell, quien ha trabajado con grandes del metal, entre ellos: Napalm Death, The Haunted y Dimmu Borgir, por mencionar algunos.

En 1996, seis años después de su fundación y poco tiempo después de lanzar el que es considerado su mejor obra 'Slaughter of the Soul' (1995), los miembros decidieron emprender caminos diferentes, hacer nuevas agrupaciones e incluso en el caso de su vocalista Tomas Lindberg, emprender el trabajo de la docencia.

En 2007 decidieron reunirse para algunos shows, sin pretenciones mayores a eso. En 2010 volvieron a trabajar de nuevo juntos para presentarse en algunos festivales europeos, y finalmente en 2014, 19 años desde su último disco, lanzar música nueva bajo el disco 'At war with reality', para posteriormente lanzar este 2018 su 'Drink For The Night Itself'.

Los boletos ya se encuentran a la venta en taquilla de C3 Stage, tiendas Soulflower y en línea a través de Ticketnow México.

PRECIOS: Preventa 2 - $750.00 / Balcón - $850.00 (incluye asiento en balcón, entrada preferencial, póster y dos bebidas).