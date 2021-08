El lunes 16 de agosto un edificio en Coyoacán explotó tras la acumulación de gas en uno de los departamentos; a través de la radio se informó que la actriz Fátima Molina vivía ahí y que salió muy consternada del lugar, sin dar declaraciones.

Se comunicó con su equipo de trabajo para saber sobre su salud, sin embargo ellos lo negaron.

"No, no es su edificio. Ella está bien y filmando ahora mismo", dijo su relacionista público.

Horas más tarde se revelaron algunos videos donde quedó en evidencia que la actriz de "¿Te acuerdas de mí?" salía del inmueble.

Al acudir al lugar, recogió el testimonio de uno de los vecinos, quien señaló a Molina de ser poco empática, calificándola como "gandalla" luego de que abusara de su oportunidad de ingresar a rescatar sus pertenencias.

"Nos dijeron que podíamos pasar para llevarnos lo básico, que era documentos, objetos de valor. Hubo gente que pasó hasta cinco veces, como ella", dijo Alfredo Segura en entrevista.

Tras estas acusaciones Fátima utilizó sus redes sociales para defenderse.

"Me he anotado como todos, he hecho la fila y pertenezco al edificio y piso del cual salió la fuga de gas, me tocó estar dentro del departamento cuando sucedió la explosión", aceptó.

Asimismo, reveló que de sus pertenencias casi todo está perdido, por lo que sacó lo único rescatable.

Molina también pidió empatía para los afectados.

"Deseo que nadie tenga que pasar por esto porque, si así fuera, entenderían cada detalle que cada uno estamos sintiendo. Todos estamos muy sensibles, con mucha incertidumbre y sumamente cansados".

