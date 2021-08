La primera edición del concurso de cocina MasterChef Celebrity, con la participación de figuras del espectáculo, se llenó de nostalgia por la ausencia de algunos de los personajes que se habían vuelto característicos en el programa y que no estuvieron presentes.

Durante la emisión, en las redes sociales se hizo tendencia el nombre de Anette Michel, la conductora que por primera vez no está al frente del show. En su lugar Rebecca de Alba siguió el formato haciendo el mismo conteo de tiempo y probando algunos platillos, pero ni así los fans dejaron de extrañar a la anterior presentadora.

"Sólo bastó un segundo para extrañar a Anette Michel" y "Acepto a Rebecca de Alba, pero no puedo no extrañar a Anette", fueron algunos de los comentarios que los usuarios hicieron con fotos de la también actriz.

El primer reto de la competencia se hizo en parejas, entre las que se unieron actrices, cantantes, entrenadores fitness e influencers. Algunos de los participantes son: Paty Navidad, Mauricio Islas, Jimena Pérez 'La choco', Laura Zapata, Stephanie Salas, Laura Flores y José Joel.

La pareja ganadora fue la de la periodista Matilde Obregón y el cantante Germán Montero, quienes formaron dos equipos, rojo y azul, respectivamente.

"Se les está quemando", "cocina rapidísimo" y "es malísima", fueron algunas de las expresiones que los concursantes soltaron al observar a sus contrincantes.

El equipo rojo se salvó al preparar un jabalí con chile ancho. Los que subieron al balcón y aseguraron su permanencia fueron: Matilde, La choco, Stephanie Salas, Tony Balardi, José Joel, William Valdés, Jorge Araneda y Laura Zapata, mientras que los demás tuvieron que enfrentarse al reto de eliminación.

El triunfo conmovió a Tony hasta las lágrimas y eso cautivó al público. "Me emociona mucho estar aquí y ser parte de un grupo y ser los ganadores, me siento muy cobijado", dijo Balardi.

Preparar un postre de plato fue la misión de los concursantes en la recta final, donde Paty Navidad fue expuesta. "Paty a ti te escogieron al último porque tal vez nadie te quiere", dijo el chef Herrera, provocando las lágrimas de la actriz.

"Soy una mujer muy sensible, muy emocional, pero no soy débil. Me conecto a un pasado mío en un proyecto donde sí hubo una dirección para afectar, que no es el caso aquí", dijo Navidad.

Esta emisión del programa fue grabada antes de que sucediera un contagio de COVID-19 en el foro, provocando la hospitalización de Paty y Rebecca de Alba, por lo que algunos espectadores aprovecharon para señalar la cercanía de ambas como la causa del contagio.

¿Quién fue el primer expulsado de "MasterChef Celebrity México 2021"?

Finalmente, el primer expulsado de la noche fue Javier Vázquez, quien perdió al olvidar colocar una salsa a su bizcocho. En sus palabras de despedida, el entrenador fitness agradeció a la producción, pero dejó claro que consideraba injusta su salida.

"Me falló un tema de confianza y que intenté entregar algo tan perfecto que sólo me fallé a mí mismo, tuve varios errores, pero sí considero que no fue muy justa mi salida".

Los otros participantes que emprendieron esta experiencia son la actriz Alicia Machado, la cantante Aida Cuevas, Dalú, ganadora de la Academia, el atleta Aristeo Cázares, el exárbitro de futbol Paco Chacón, el diseñador David Salomón y la influencer Bebeshita.

Tropezones del primer programa "MasterChef Celebrity México 2021"

Paty Navidad no sabía usar la olla express, su compañera Jimena Pérez 'La choco' la auxilió.

Laura Zapata tuvo un error ortográfico al escribir: "Javali", en lugar de "Jabalí" en un reto de mímica.

Alicia Machado nombraba a su compañero José Joel, como "José Yoel".

Aristeo Cázares y Javier Vázquez no sabían hacer arroz. Preguntaron si el aceite se mezclaba con el agua antes.

