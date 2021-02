Pese a superar anteriormente algunos duelos de eliminación en “Exatlón México”, Keno Martell finalmente perdió este domingo ante Javi y Dan, del equipo “Héroes”.

Siento que el último mes fui una carga para ellos

Keno y Javi tuvieron un enfrentamiento muy cerrado en el circuito de “Exatlón México”, pero fue la gran puntería del segundo que lo salvó de la competencia. “Llegó mi momento”, dijo Keno.

¡KENO MARTELL se va de las tierras y playas del EXATLÓN! JAVI se salva y regresa con sus compañeros. ����#EliminaciónExatlón ��

Ve aquí Azteca UNO en vivo y GRATIS --> https://t.co/OxpaVIsCOJ pic.twitter.com/72W34261vp — Exatlón México (@ExatlonMx) February 8, 2021

Fue así que Keno Martell se convirtió en el eliminado de la semana 23 de “Exatlón México”. El atleta rompió en llanto junto a sus compañeros azules, listo para despedirse de las playas y tierras de la competencia.

Keno Martell se despide de “Exatlón México”

Se queda lo que necesitamos para enfrentar a ese equipo rojo

Para las últimas palabras a sus compañeros de “Héroes”, Keno destacó las habilidades de sus contrincantes y compañeros; admitió, además, que sintió que durante las últimas semanas fue una carga para el equipo.

“No es una coincidencia que las dos veces que vine a este lugar encontré amigos, encontré compañeros, encontré una familia. Creo que llegó mi momento. Honestamente, no hubo carrera que no me esforzara, dejé todo ahí (...) Siento que el último mes fui una carga para ellos, pero velos, los quiero y sé que me quieren”, dijo el atleta.

Keno pidió a su equipo pensar primero en conjunto antes que en lo individual, “eso los va a llevar juntos al mayo número posible”.

“Se queda lo más fuerte, se queda lo que necesitamos para enfrentar a ese equipo rojo”, destacó.

Finalmente, durante sus últimas palabras, Keno destacó una mejora entre “Titanes” y “Héroes” a las semanas previas, afirmando que ambos equipos son “impresionantes”.

El marcador de la semana 23 de “Exatlón México” se encuentra a favor del equipo “Titanes” con 10 a 7.

¿Quiénes aún compiten en “Exatlón México”?

“Titanes”

Mauricio López Jazmin Hernández Carmelita Correa Heliud Pulido Mati Álvarez Patricio Araujo Zudikey Rodríguez Aristeo Cázares

“Héroes”

Cecilia Álvarez Dan Noyola Christian Anguiano Doris del Moral Casandra Ascencio Javier Márquez Evelyn Guijarro Pascal Nadaud

