Evanescence alista el lanzamiento de “The Bitter Truth”

La agrupación Evanescence, tendrá un reencuentro particular con sus fans en próximos días tras el lanzamiento de “The Bitter Truth”, el nuevo álbum de la banda de rock que saldrá a la luz el 26 de marzo.

Hasta el momento se sabe que esta nueva producción “The Bitter Truth” “es una colección épica inspirada en la lucha, la pérdida y la superación dentro de las realidades del siglo XXI y de nuestro mundo”, compartió la banda previo a la presentación oficial que tendrá en los siguientes días para dar a conocer la totalidad de su regreso sonoro original.

Con este LP inédito, Evanescence regresa al estudio de grabación tras 10 años de ausencia de material original, época en la que la cantante e insignia de la banda, Amy Lee, aprovechó para marcar una nueva etapa en su vida con la formación de su familia.

Los primeros sencillos “Use my voice”, “Wasted on You”, “The Game is Over” y “Better without you”, han sido bien recibidas por el público y medios internacionales como Elle, Billboard, SPIN, American Songwriter.

“Muestran el sonido ‘feroz e himnario’ (The New York Times) que hizo de Evanescence un nombre familiar, así como el drama y voces potentes que hicieron de Amy Lee ‘una de las voces definitivas del rock’ (Rolling Stone)”.

Sobre Evanescence:

Evanescence, banda ganadora de dos premios GRAMMY, ha tenido gran impacto en todo el mundo desde su emblemático álbum debut en 2003: “Fallen”, que sentó las bases y logró mantenerse durante 43 semanas en el Billboard Top 10 y alcanzado más de 17 millones de copias vendidas en todo el mundo.

El sencillo debut y éxito mundial “Bring me to life” logró el puesto 5 en el Billboard Hot 100 y marcó su primer hit single en Reino Unido. En el caso de su reconocida balda “My Immortal”, esta canción alcanzó el puesto 7 en los Estados Unidos y Reino Unido.

Después de múltiples giras por todo el mundo, “The Open Door” siguió en sus planes de producción y también se posicionó con más de cinco millones de copias vendidas, seguida por el autotitulado “Evanescence”, que debutó como el número 1 en las listas de Billboard.

La cantante, compositora y pianista principal de Evanescence, Amy Lee, el bajista Tim McCord, el baterista Will Hunt, el guitarrista principal Troy McLawhorn y la guitarrista y corista Jen Majura recorrieron caminos muy nuevos y familiares para su cuarto y más ambicioso lanzamiento hasta la fecha con “Synthesis” (2017), bajo el impulso de BMG, con el que se ofreció un concepto

sinfónico que también impactó siendo el número 1 del Billboard. Evanescence inició su gira mundial “Synthesis Live” en octubre de 2017 combinando sus intensas actuaciones en vivo y su composición atemporal con orquesta en vivo.

