Eugenio Derbez y la originalidad, ¿de qué materiales proceden sus películas?

Eugenio Derbez es un exitoso actor y comediante mexicano que se ha abierto paso en Hollywood y continúa convirtiendo lo que produce en oportunidades de éxito; en este contexto, claro, no pasa desapercibido que su compañía productora sabe bien con quién asociarse y qué proyectos le convienen en términos de imagen. He aquí tres casos y una curiosidad de su conflicto creativo con la originalidad que, bien a bien, no debe importunarlo.

‘EL VALET’ (2022)

Dirigida por Richard Wong y escrita por Rob Greenberg y Bob Fisher, la película ‘El Valet’ (2022), estrenada apenas en mayo, donde Eugenio Derbez y Samara Weaving llevan los roles protagónicos es el remake en inglés de una exitosa película francesa llamada ‘La Doublure’ (2006), dirigida por Francis Veber, donde la anécdota es prácticamente la misma para sustentar una comedia de equivocaciones en la que se transforma la vida del más favorecido en una relación inesperada.

Por supuesto, al tratarse de sociedades distintas, algunas cosas son diametralmente opuestas; lo que en una versión se pretende es evitar un divorcio inconveniente y, en otra, afectaciones en las relaciones públicas en la carrera de una actriz. Asimismo, la versión de Derbez pone el acento en su personaje y su calidad de migrante mexicano en los Estados Unidos (pequeño distanciamiento formal que, al final, resultó efectivo), como sustento de la mayor parte de la comedia.

‘CODA’ (2021)

Esta película es una comedia dramática (o “dramedy”) acerca de los problemas del desarrollo en la juventud; se estrenó en enero de 2021 y fue escrita y dirigida por Sian Heder; con todo, es una nueva versión en inglés de na película franco-belga, ‘La Famille Bélier’ (2014); ahora, en la versión estadunidense Eugenio Derbez hace el papel de un maestro de la protagonista y, además, es uno de los productores, por ello se publictó su nominación al premio SAG (Screen Actors Guild Award) y, más aún, la victoria del filme en los premios Oscar (tras un debut aceptable en el Festival de Sundance, donde los derechos los adquirió Apple TV+ para que se produjera en Hulu).

La historia, respecto de la película francesa, es casi la misma; una muchacha es la única persona oyente en una familia de sordos y tiene talento musical, lo que le produce conflictos visibles al requerir ayudar ante los problemas económicos por los que pasa la empresa familiar; ahora bien, al menos en este caso se involucró el productor de ‘La Famille Bélier’, Philippe Rousselet, también como productor. ¿Algo bueno? Fue distinguida por el American Film Institute (AFI) como una de las 10 mejores películas de 2021.

‘OVERBOARD’ (2018)

La cinta ‘Overboard’ (2018), que se distribuyó en nuestro país con el título de ‘¡Hombre al agua!’, es uno más de los esfuerzos de Derbez para colocarse como actor “valioso” en Hollywood; la película pertenece al género de comedia romántica y fue dirigida por Rob Greenberg, quien la co-escribió con Bob Fisher y Leslie Dixon. Al lado del mexicano, el papel estelar fue para Anna Faris (aunque también participó Eva Longoria).

Pero no hablaríamos de ella si no fuera, asimismo, un remake; se trata de una nueva versión de una cinta que tres décadas atrás rodó Gary Marshall con el mismo título, ‘Overboard’ (1987), con la diferencia de que, en cuanto a la historia se refiere, en la versión más reciente se invierten los papeles porque si Derbez es ahora el millonario, en los ochenta su papel lo hizo Goldie Hawn, y en el rol de Kurt Russell, esta vez estuvo Anna Faris. Por supuesto, las circunstancias son en esencia las mismas; un accidente que produce amnesia temporal y una vida falsa que produce cambios en los personajes y una relación sentimental.

El camino opuesto (y una curiosidad)

‘NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES’ (2013)

Es quizá la película mexicana de comedia dramática más emblemática (todavía) en la carrera del comediante mexicano; fue protagonizada, coescrita y dirigida por Eugenio Derbez y hasta hubo quienes pelearon por su inclusión en las candidaturas a los premios Oscar de entonces; lo cierto es que su triunfo en la taquilla estadunidense la tiene como la producción nacional que más dinero a producido en casa y el extranjero.

La historia, conocida de muchos, revisa a un clavadista mexicano en Acapulco que se involucra con una turista norteamericana que dice tener con él una hija y se la endilga de forma sorpresiva; como buen dramedy, algunas secuencias de la trama mueven a la lágrima fácil (al peor estilo de Cantinflas o derivación de Chaplin); con todo, no es eso lo único poco original, ya El País había consignado el año de su estreno que, en líneas generales, el argumento es semejante a ‘Kramer vs Kramer’ (Robert Benton, 1979).

Pero ¿dónde el camino se torna en contrario? Pues en que la cinta del mexicano fue el material de origen para adaptaciones en otros países. Primero, en diciembre de 2016, Turquía y Francia estrenaron sus adaptaciones tituladas ‘Sen Benim HerŞeyimsin’, dirigida por el turco Tolga Örnek, y protagonizada por el actor Tolga Cevik; así como ‘Demain tout commence’, que dirigió Hugo Gélin y protagonizó Omar Sy, respectivamente. Además, en mayo de 2018, en Brasil se estrenó la versión ‘Não Se Aceitam Devoluções’, dirigida por André Moraes, y con Leandro Hassum en el papel principal.

