Eugenio Derbez presenta "LOL Last One Laughing"

En compañía de los comediantes que integran el crew del experimento televisivo “LOL: Last One Laughing”, Eugenio Derbez presentó el primer capítulo de esta serie que se proyectará a partir del 14 de diciembre en la plataforma Amazon Prime Video.

"Me gusta romper reglas y arriesgarme"

Previo a la exhibición, diversas personalidades de la comedia, así como influencers y “youtubers”, desfilaron por la alfombra roja dispuesta para la premiere de la serie en la que 10 comediantes compiten por un millón de pesos mexicanos.

A su paso por la alfombra, Derbez celebró la gran oportunidad que le dio Amazon para realizar este experimento. “Yo sabía que era un riesgo hacer un proyecto así pero siempre ma ha gustado tomar riesgos, incluso desde que estaba en Televisa; me gusta romper reglas y arriesgarme”, anotó.

Visiblemente emocionado, el también cineasta detalló que "LOL: Last One Laughing” es una franquicia que sólo se ha hecho en Japón, por lo que desea que el público guste del proyecto. “Pero si no les gusta no pasa nada porque realmente era un riesgo que tenía que tomar”, dijo.

Por su parte, el actor y músico Vadhir Derbez se mostró emocionado por este proyecto que encabeza su padre, a quien admira y espera continuar sus pasos. “Quiero seguir no sólo actuando y haciendo música, sino también generando mis propios proyectos; es decir, trabajar un 360”, apuntó.

Además de destacar el potencial y la visión de su papá, Vadhir compartió que en abril estrenará la película “Como si fuera la primera vez”, así como un tema musical titulado “Mala“, y un par de series para Estados Unidos.

Liliana Arriaga, mejor conocida como “La chupitos”, lució un elegante vestido de noche color rosa pues sostuvo que decidió vestirse así porque se trataba de un “evento mundial”.

“Me siento muy orgullosa de trabajar con Eugenio Derbez y muchísimo talento (....) Esto ha sido padrísimo, como dice Enrique Iglesias ha sido ‘una experiencia religiosa’”, mencionó en personaje.

Además de “La Chupitos”, en este proyecto participaron Daniel Sosa, Michelle Rodríguez, Manuna, Carlos Ballarta, Escorpio Dorado, Alex Fernández, Alexis de Anda, “El Diablito” y Alfonso Borbolla.

AC