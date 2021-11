Eternals cae estrepitosamente pero sigue liderando la taquilla

Demostrando que incluso los superhéroes de Marvel no siempre pueden desafiar la gravedad, "Eternals" cayó drásticamente en los cines norteamericanos durante el fin de semana, aunque superó en su estreno a un filme familiar sobre un gran perro rojo, según cifras de la industria.

"Eternals" ("Eternos"), distribuida por Disney, recaudó aproximadamente 27.5 millones de dólares para el perido de viernes a domingo, frente a los 71 millones del fin de semana anterior, informó la firma especializada Exhibitor Relations.

Esa fue una de las caídas más grandes en un segundo fin de semana para la historia de Marvel, según Variety.

"Eternals": el cine y la lenta recuperación de Hollywood

Dirigida por la ganadora del Oscar Chloe Zhao, "Eternals" está protagonizada por Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden y Gemma Chan, y cuenta la historia de una raza inmortal de extraterrestres que emerge de su escondite para salvar la Tierra.

En segundo lugar fue para el nuevo lanzamiento de Paramount, "Clifford: El gran perro rojo", con 16.4 millones de dólares. La adaptación de la serie de libros infantiles de Norman Bridwell sigue las aventuras de la joven Emily Elizabeth y su perro rojo asombrosamente grande, mientras recorren la ciudad de Nueva York.

Las películas familiares como "Clifford" y aquellas que atraen a las audiencias mayores, en general, han tenido un desempeño débil en la era COVID-19, comentó el analista de la industria David A. Gross.

Para él, la recuperación general de Hollywood sigue siendo débil, con una taquilla en Estados Unidos que se redujo desde principios de septiembre un 35% frente a ese período de 2019.

En tercer lugar este fin de semana está el thriller de ciencia ficción de Warner Bros "Dune" ("Duna"), con 5.5 millones de dólares. Basada en la obra clásica de Frank Herbert, cuenta la historia de supervivencia en un aterrador planeta desértico y es protagonizada por Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson y Oscar Isaac.

El cuarto lugar fue para la película de James Bond de United Artist "Sin tiempo para morir", con Daniel Craig en su última aparición como el sofisticado espía británico. Recaudó 4.6 millones de dólares en Norteamérica y se acerca a los 525 millones de dólares a nivel internacional.

Y el quinto lugar fue para la película de superhéroes de Sony "Venom: Let There Be Carnage" ("Carnage liberado" o "Habrá matanza"), protagonizada por Tom Hardy y Michelle Williams, con cuatro millones de dólares.

Completando el top 10 estaban:

"Ron Da Error" - 2.2 millones de dólares

"La crónica francesa" - 1.8 millones de dólares

"Belfast" - 1.8 millones de dólares

"Spencer" (Spencer, la historia de Lady Di) - 1.5 millones de dólares

"Antlers" ("Espíritus oscuros" o "Criatura oscura") - 1.2 millones de dólares

CM