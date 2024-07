Deadpool y Wolverine: Esto ha recaudado la película a un día de su estreno

La película de Deadpool y Wolverine está arrasando en taquilla, pues la entrega de Marvel ha sido una de las más esperadas por los fanáticos, quiénes le han dado un récord bastante importante a esa historia de Marvel.

La película de cómics vendió un estimado de 38.5 millones de dólares en boletos en las proyecciones previas del jueves, dijo Disney este viernes.

La anterior poseedora del récord con clasificación R era ‘Deadpool 2’, estrenada por 20th Century Studios de Fox en mayo de 2018. Ese filme generó 18.6 millones de dólares para el jueves y ganó 125.5 millones de dólares en su primer fin de semana.

Aunque el comparativo está lejos de la temática, el estreno de la película de Deadpool estaría a la altura de la saga Star Wars, pues esta recaudo con su última entrega ‘Star Wars: The Rise of the Skywalker’ (40 millones de dólares) y ‘Avengers: Infinity War’ (39 millones de dólares) que a las dos películas anteriores de ‘Deadpool’.

"Deadpool & Wolverine" es también la primera película de Marvel de la temporada de verano, una temporada de ganancias crucial de 123 días para Hollywood que a menudo representa alrededor del 40 por ciento del total de la taquilla anual. A diferencia de muchos veranos de la última década, este año no comenzó con una película de Marvel de gran éxito. La empresa ha estado luchando por recuperar ese equilibrio.

Hasta el momento, el éxito en taquilla que lleva esta película es sumamente superior a la anterior entrega del mítico personaje, sin embargo, para poder superar el éxito de grandes entregas de Marvel con sus vengadores, debería de sumar un estimado de 191.3 millones de dólares, o lo suficiente para dejar a ‘Avengers: Age of Ultron’ en el undécimo lugar. También se presenta en 48 mercados internacionales, donde ha recaudado 64.8 millones de dólares en sus dos primeros días.

SM