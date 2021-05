Estrenan nuevo tráiler de la saga 'Hotel Transylvania'

A tres años del estreno de la más reciente aventura de nuestos monstruos, donde los vimos vacacionando en un crucero y donde Drácula volvió a hacer el tan codiciado “click” los veremos en esta nueva aventura se cumple el aniversario número 125 del hotel y Johnny quiere ayudar en los planes, sin embargo, las cosas no resultan conforme a lo planeado. La cuarta entrega de la saga “Hotel Transylvania: Tranformanía” muestra cómo el plan fallido de Johnny, el esposo de Mavis, provoca caos en la fiesta del hotel, esto provoca el enojo de su suegro.

"Tu papá nunca me consideró como parte de la familia", menciona Johnny de forma desanimada, unos minutos más tarde se le ve recargarse en una mesa que está junto al profesor Abraham Van Helsing, bisabuelo de Ericka, quien le muestra una herramienta que lo ayudará a resolver sus problemas; convirtiéndolo en monstruo.

El "rayo monstrificador" es lanzado contra Johnny y de inmediato se convierte en una bestia, pero más rayos siguen corriendo alrededor del hotel, convirtiendo a todos los monstruos en humanos, incluyendo al monstruo de Frankenstein, El hombre invisible y El hombre lobo, entre otros, tales como un zombie.

Teniendo como soundtrack "How you like that", de Blackpink, es como van ocurriendo los hechos del adelanto de esta nueva película de "Hotel Transilvania", en el cual Drácula se verá inmiscuido en una aventura alrededor del mundo con su yerno para solucionar su problema... aunque en el camino incluso se enfrentará por primera vez contra el sol.

Con la ayuda de Mavis y el hilarante Drac Pack humano, la carrera comienza para revertir la transformación antes de que sea permanente. "Todo el grupo ha enloquecido", es la última frase que se ha adelantado a los fans de esta saga en este tráiler.

Para esta entrega que finalizará la saga de películas de Hotel Transylvania, Genndy Tartakovsky regresa como guionista y productor ejecutivo. Selena Gomez, también como productora ejecutiva, repetirá como Mavis, junto con Andy Samberg, quien regresa como Johnny. También participan en la película Kathryn Hahn, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi, David Spade, Brian Hull, Asher Blinkoff, Brad Abrell, Fran Drescher, Jim Gaffigan y Molly Shannon.

MB