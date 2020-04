Estefanía Hinojosa se ve reflejada a través de sus personajes

De lunes a viernes en punto de las 20:30 horas se transmite a través de Las Estrellas la telenovela “Como tú no hay 2” que encabeza Adrián Uribe y la cual también protagoniza la actriz regiomontana Estefanía Hinojosa, quien cuenta en entrevista que a partir de este lunes 27 de abril, el melodrama también se verá en Univisión para la población latina de Estados Unidos.

“Estoy muy contenta de ser parte de este proyecto y de que también se vaya a estrenar por Univisión a las 21:00 horas, en horario estelar”. También resalta cómo fue afrontar el tema de la contingencia cuando la telenovela se estaba estrenando. “Ninguno estábamos preparados, es raro todavía lo que estamos viviendo, creo que nadie había pensado estar en un escenario como éste, pero bueno, las cosas cambian y creo que también nos hemos ido adaptando. El proyecto sigue en pie y la gente nos sigue acompañando”.

Destaca que “Como tú no hay 2” ha sido un proyecto que brinda entretenimiento a quienes están por estos días viviendo el confinamiento. “Es una historia que es para toda la familia, así que es un buen momento para compartir, para ver un programa que tiene una historia de amor y comedia. Entonces, los personajes son muy adorables y entrañables”.

Sobre desarrollarse ahora en el terreno de la comedia, cuenta que es un género que le encanta, “es de las cosas más difíciles de hacer, pero cuando se logra, es de las cosas más bellas, el público lo agradece muchísimo y esta historia tiene a personajes que entran en situaciones muy chistosas, y hay otros que están viviendo su historia de amor, es una buena combinación y equilibrio”.

Sobre su personaje “Fabiana” y la evolución que ha tenido, Estefanía explica que el papel desde los primeros días de la trama comenzó con una revolución interna. “Tiene la pérdida de su bebé y tiene que seguir con su vida y ser fuerte, así que eso te marca, produce un cambio muy profundo en la historia de cualquier persona. Entonces, es ver cómo sigue ella adelante con su familia, con sus lazos, con el amor que siente por ‘Toño’ (Adrián Uribe) y cómo también esa relación la modifica porque cada vez va madurando más”.

El papel también ha marcado personalmente a Estefanía, ha sido muy empática con lo que le sucede. “Como actores, hay muchos personajes que nos enseñan, que puede ser que nos muestren una parte de nosotros que no habíamos visto o también ver lo que podemos valorar de los demás. Creo que al menos a mí como actriz mis personajes siempre me dejan algo, siempre me veo a través de ellos”.

