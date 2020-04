Marcelo Córdoba abraza al pasado

Los proyectos exitosos siempre merecen una segunda oportunidad y aunque no se trata de una nueva temporada en puerta, el actor argentino Marcelo Córdoba celebra que “Silvia Pinal frente a ti” regrese a la televisión como muestra del impacto que logró en los espectadores mexicanos.

El actor señala que a un año de haber estrenado esta producción impulsada por Carla Estrada, el público se mantiene atento a la historia de su protagonista dentro y fuera de las pantallas, pues la vida personal y laboral de la diva Silvia Pinal —interpretada por Itatí Cantoral— siempre tendrá sorpresas por descubrir y sobre todo por ser un fiel reflejo de la mejor época actoral de México.

“Me parece en el momento en que se estrenó tuvo una muy buena acogida por parte de la gente. Fue un proyecto que se tardó mucho en salir, lo encarpetaron durante mucho tiempo y yo tuve la suerte cuando ya estábamos por grabar, no pasé por ese tiempo de espera, y aunque otro actor interpretaría a mi personaje, al final entré yo y me lo pasé muy bien. Fue un proyecto muy importante para recrear toda la época”.

El reestreno que la serie tendrá hoy a través del canal de Las Estrellas, hace recordar a Marcelo Córdoba el reto que le implicó interpretar al galán “Arturo Córdova”, un afamado actor que se enamoró de Silvia Pinal durante la filmación de “Un extraño en la escalera”, producción que significó una plataforma internacional para la primera actriz y líder de una dinastía familiar entregada a la farándula.

“Yo a Arturo lo tenía en el radar, sabía quién era, había escuchado de él, pero cuando me puse a investigar con YouTube, donde puedes navegar por toda la carrera de un artista, me fue algo muy útil. Fui leyendo, investigando de su vida personal. Siempre es apasionante meterte en la vida de alguien más como si fueras un espía, tratando de descubrir detalles que te ayuden a componer algo más profundamente, brindar una visión fiel de lo que fue él como personaje”.

Ante la delicada situación de salud que la actriz Silvia Pinal presenta tras accidentarse en su casa, Marcelo Córdoba considera que volver a explorar esta serie es una buena forma de valorar el legado actoral de una de las mujeres que marcaron época en la cinematografía y televisión mexicana, y que en los últimos años ha cautivado con fuerza a las nuevas generaciones que gustan de explorar el pasado a través del entretenimiento.

“Es un gran elenco para recrear la vida de la diva, la única, la que nos queda del cine mexicano, esperamos que se recupere, le dedicamos a ella esta nueva transmisión. Me he sentido muy identificado con la historia, porque con el tiempo que uno tiene para pensar te asaltan los recuerdos. No soy mucho de ir al pasado, pero ahora es inevitable con este tiempo que ahora tienes para reflexionar, te acuerdas de cosas que hiciste bien o mal. Creo que este tiempo ha hecho más fácil para que los recuerdos me asaltaran”.

A la espera

Marcelo Córdoba señala que si bien hay optimismo en la industria del entretenimiento por retomar proyectos a partir del segundo semestre al confiar en que la contingencia sanitaria por el COVID-19 disminuya, el actor prefiere ir a paso seguro y no adelantarse a las producciones que quedaron sobre la mesa y a medio rodaje, por lo que opta enfocarse en las que el público sí puede disfrutar en casa como sucederá con el estreno de la película “Angels Inc”, ópera prima de José María Pumarino y que llegará en junio a la plataforma de Amazon Prime en América Latina.

“Me siento como todo el mundo, en el aire completamente. La mayoría de las producciones que están planeando reanudar sus actividades, lo están haciendo de forma muy optimista para junio y eso nos deja un buen tiempo delante para ver cómo seguirá esta historia, estamos atados a lo que dure esta cuarentena”.

TOMA NOTA

¡No te la pierdas!

Transmisión de la serie “Silvia Pinal frente a ti” a través del canal Las Estrellas, de lunes a viernes a partir de hoy a las 21:30 horas.

JL