Este viernes C-Kan estrena disco y mediometraje

Este viernes 20 de agosto, el músico y cantante C-Kan, lanzará en su canal de YouTube un mediometraje musical llamado “Mi canción”, el cual también representa un material discográfico de 10 canciones que se publicará en simultáneo en plataformas digitales.

Este proyecto tardó dos años en salir a la luz porque en el inter se atravesó la pandemia. En él también participan figuras del cine y la televisión como María Rojo, Luis Felipe Tovar, Roberto Sosa, Hugo Albores, Guillermo Dorantes, Noel Gugliemi, Said Sandoval, Enrique Flores “Chocho Loco” y Miguel, un chico de Tijuana que es muy parecido a C-Kan, tanto en la imagen como en el timbre de voz.

De hecho recuerda Jos Macías, codirector de “Mi canción”, que en esta ciudad del norte, el joven se hacía pasar a menudo por el rapero. El otro director del proyecto es Demetrius Navarro. C-Kan compartió que esta película tiene muchas similitudes con su vida, sin embargo es retratada con tintes de ficción, hay pocos diálogos y dura alrededor de 50 minutos.

“Quizá muchas personas quieran sentarse en la sala a ver una película de la vida de C-Kan, pero la manera en la que nació este proyecto es que yo hice un disco en solitario, de temas que la gran mayoría de gente que sigue mi música, le gustan, que es el rap gangsta, el que habla de la calle. Mis últimos discos habían sido muy comerciales, con sonidos para la radio, y el público underground me estaba pidiendo al C-Kan que ellos conocieron, haciendo rap de pandillas y estas cosas, así que me di el tiempo de sacar 10 canciones con estas temáticas”.

Resalta que cuando desarrolla este tipo de canciones tiende a ser muy autobiográfico, “por situaciones que yo he vivido y que yo pasé para que suenen a realidad, no me gusta estar inventándome cosas”. Y entre estas 10 canciones solo hay una colaboración, se trata de un tema grabado con su hermano "Ruff", el cual falleció hace unas semanas.

“Le dimos un orden al álbum para que en lugar de hacer yo un video para cada tema, hice un video para todo el disco. Entonces, en la película hay muy pocos diálogos, es un mediometraje musical, tú te sientas y ves en la pantalla una historia que comienza en la primera canción y termina en el último tema del álbum”.

