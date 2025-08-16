Un sábado por la tarde, después de cumplir con las obligaciones semanales, una familia decide ejercer su derecho a divertirse. El teatro suena lejano, en distancia y precio. Implica apretarse el cinturón económico durante todo el mes, incluso más. El cine parece más accesible, pero representa un gasto considerable, sobre todo si se va en familia. Los conciertos, esos son un lujo extraordinario. Pero hay Netflix… o Disney+, o HBO Max. La mayoría de los mexicanos puede verse reflejada en esa escena.

El entretenimiento en casa, vía streaming, es la única forma estable de acceder a la ficción y al descanso, como lo muestran los datos más recientes publicados por el INEGI en la edición 2024 de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH-NC).

El estudio recogió información de 105 mil 525 viviendas y representa a 38.8 millones de hogares. Cerca de 7.6 millones de hogares, según proyecciones basadas en la muestra, reportaron pagar por al menos una suscripción de streaming.

Eso equivale a 19.8% del total de hogares del país, una cifra que ya supera a la asistencia al cine (10.2%) y multiplica por más de cinco -o incluso 50- la participación en actividades como conciertos (1.1%), visitas a museos (0.53%) o funciones de teatro (0.37 por ciento).

El monto puede ser similar, pero no tiene el mismo peso para todos. El streaming se paga igual en pueblos y ciudades, en hogares con o sin hijos. Pero no representa lo mismo en el bolsillo de una familia pobre que en el de una rica.

En promedio, una familia mexicana que sí contrata plataformas desembolsa 256.6 pesos al mes, o 212.9 si se toma la mediana, es decir, el gasto más común. Todo, sin contar el costo de conexión a Internet ni el desembolso por electrodomésticos.

Comparado con otras actividades presenciales, el streaming es ya la forma de consumo cultural más frecuente, más constante y, en cierto sentido, más accesible. El teatro, el menos común de los rubros evaluados, está lejos de eso: implica una mediana de gasto cercana a los 500 pesos por función, por lo que apenas 0.37% de los hogares reporta haber asistido.

Los museos, con una mediana de 190 pesos, y los conciertos, con un gasto típico de mil 500 pesos, también son consumos altamente selectivos, concentrados en hogares urbanos y de mayores ingresos.

Los espectáculos musicales son además los más costosos y desiguales de todos los rubros culturales. La encuesta divide a la población en deciles de ingreso.

El primero (D1) agrupa a hogares con un promedio mensual de 5 mil 348 pesos; el quinto (D5), 18 mil 321; el 10 (D10), 78 mil 698 pesos por familia.

En el caso de los conciertos, apenas 0.07% de los hogares más pobres (D1) reportaron haber asistido a alguno, con un gasto mensual promedio de 56 pesos. En contraste, entre los hogares más ricos (D10), la asistencia fue de 4.8%, con un gasto mediano de 2 mil 400 pesos.

Una pausa desigual

En el caso del streaming, los hogares del decil más bajo (D1) destinan en promedio 145 pesos al mes, lo que representa 2.7% de su ingreso. En el decil medio (D5), el gasto ronda los 200 pesos, equivalentes a 1.1%. En el decil más alto (D10), el gasto mediano es de 290 pesos, apenas 0.37% de sus ingresos.

Ver la misma serie implica un esfuerzo seis veces mayor, en proporción, para un hogar pobre que para uno rico. Para un hogar acomodado, destinar 2.7% de su ingreso mensual equivaldría a pagar más de 2 mil 100 pesos por el servicio. Para uno de bajos recursos, ese gasto puede representar una comida familiar, un día completo de trabajo informal o 30% de lo que se gasta, en promedio, en alimentos y bebidas.

El streaming mantiene una penetración baja entre los primeros deciles: en el D1, 1.6% de los hogares reportó pagar por plataformas, aunque es más frecuente que otras formas de entretenimiento pagado como el cine (0.6%), los conciertos (0.07%) o el teatro (0.02%).

Las opciones siguen siendo compartir cuentas, usar servicios gratuitos con publicidad como YouTube, la piratería o mantenerse en la televisión abierta como única ventana habitual de entretenimiento.

