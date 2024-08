Estas son las intenciones de Emiliano Aguilar con Cazzu

El hijo mayor de Pepe Aguilar, Emiliano Aguilar, fue una de las figuras cuya ausencia llamó la atención durante la boda de su hermana Ángela y Christian Nodal.

En la exclusiva ceremonia nupcial, que se realizó en Morelos, se llevó a cabo sin la presencia de Emiliano Aguilar, ya que su famosa familia no le pidió que asistiera, algo que él dejó claro en redes sociales.

Luego del matrimonio de la controversial pareja, el intérprete de "Soy el vato" decidió enviar un mensaje a la rapera argentina Cazzu, ex pareja de Nodal y madre de su hija Inti.

En una fotografía de Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la llamada "Nena Trampa", Emiliano comentó con unos emojis de fuego, lo que algunos internautas interpretaron como un acto de rebeldía por no haber sido requerido en la boda, además de una posible muestra de apoyo a Julieta, e incluso hubo quienes especularon un posible interés "amoroso" hacia ella.

Sin embargo, unas horas más tarde, el comentario fue inexplicablemente borrado.

A unas semanas de la polémica, Emiliano volvió a hablar del tema y aclaró cuál es su interés en Emilia Cazzuchelli.

Durante una transmisión en vivo para sus fans con motivo del lanzamiento de su nuevo sencillo musical, el rapero expresó que Cazzu solo le interesa musicalmente: "Me cae bien, tiene buenas rolas, nunca la he conocido. Me gusta mucho su música, nunca lo he negado. Un dueto con (ella) estaría bien chido, la neta", dijo.

¿Cómo es la relación de Pepe Aguilar con su hijo Emiliano?

En una entrevista con el canal de YouTube GAFE423, Emiliano reveló detalles sobre la relación que mantiene con su padre. Más allá de su faceta como artista, externó gran admiración y respeto hacia él: "Lo quiero un chi… el vato hizo su propia disquera, se la anda rifando machín y mis respetos. Nada más que ahorita quiero hacer (mi proyecto) solo", mencionó.

También comentó que es muy similar a su padre, lo que a veces provoca conflictos: "Mi papá no es una mala persona, pero siento que mi orgullo es el que no me deja. Siento que como que si le hablo es como si le estuviera pidiendo ayuda, pero es una suposición", mencionó.

Emiliano confesó que en ocasiones siente la necesidad de mandarle un mensaje a su padre, algo que no ha hecho en mucho tiempo: "Yo siento que todo a su tiempo. Ahorita he estado muy enfocado en todo lo que estoy haciendo, pero debe haber un momento en que le diga 'cómo andas'".

Finalmente, explicó que nota que su padre le da "like" a sus publicaciones, lo que considera una señal de que está al pendiente de él.

