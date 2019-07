Espero que no se fijen en el cuerpo: Sergio Mayer

El actor y diputado Sergio Mayer se sinceró y dijo que aquellos que esperan verlo con el cuerpo trabajado, tal y como lucía hace siete años que debutó en la obra "Defendiendo al cavernícola", podrían llevarse una desilusión ahora que se repondrá la puesta en escena en el Teatro López Tarso a partir del 8 de agosto.

"Llevó casi dos años que no me da tiempo de hacer ejercicio, lo hice toda mi vida y siempre fui muy disciplinado, hoy salgo de mi casa 6 o 6:30 de la mañana para llevar a mis hijas a la escuela y de ahí me voy a las juntas de trabajo o a la Cámara de Diputados y a veces regreso 11 o 12 de la noche, es muy difícil y físicamente complicado", declaró Mayer.

Gracias a la disponibilidad del director Jaime Matarredona, el actor ha podido ensayar este texto que en 2012 protagonizó y alternó con César Bono; porque se ajusta a los tiempos libres que a él le quedan libres después de su tarea como servidor público.

"Tengo 53 años y me siento bien, sin embargo, no me siento como hace siete años, pero estoy muy contento y satisfecho de lo que estoy haciendo, me apasiona el tema legislativo, no tienen una idea de lo que disfruto del trabajo, del saber que puedes ayudar a otras personas, que eso lo que me importa hoy en día, quizá mi prioridad antes era verme bien, porque también vivía de eso, actualmente mi prioridad es la gente, la cultura, es mi familia. Espero que no se fijen en el cuerpo, sino que se fijen más en la interpretación y la actuación".

El excantante explicó que no iba a dejar pasar la oportunidad de retornar a los escenarios teatrales, porque todo se conjuntó para que esto pasara, la propuesta del productor Morris Gilbert y el que el periodo ordinario en la Cámara de Diputados inicia en septiembre, por lo que no descuidará sus tareas; además de que no existe ningún impedimento legal que le prohíba ejercer su profesión de actor, porque en su tiempo libre puede hacer lo que quiera.

Si bien tiene tras de sí los 11 años de éxito que logró César Bono, Mayer no se siente achicado o que no pueda dar su mejor actuación.

"Tengo 37 años de carrera, quien tenga algún prejuicio, los que me vieron en escena en ese momento tienen su punto de vista, he hecho de todo en mi vida, he cantado, actuado, conducido, producido, de todo y hoy en día mi interés no es cambiarle el prejuicio a las personas, siempre he sido polémico en lo que he hecho, desde Garibaldi, que si cantaba, que si me quito la ropa, siempre ha habido polémica".

Mayer señaló que desde que se convirtió en servidor público, lo único que pensó en hacer como actor sería precisamente la obra "Defendiendo al Cavernícola" y a pesar de que ha recibido invitaciones para otros montajes, incluyendo la historia de "El Test" (2018), donde Morris Gilbert le haría realidad su sueño de trabajar con Issabela Camil, su esposa, tuvo que decir a todos no, debido a que no se ajustaban con su agenda política.

"Los invito a que vengan a divertirse, que se dejen de prejuicios, si vienen y les gusta, que la recomienden, si no que se la recomienden a sus enemigos para que vengan a verme y se les quite".

Con esta obra escrita por Rob Becker, reabre sus puertas después de cinco meses el Teatro López Tarso, y marca el inicio de actividades de la productora Mejor Teatro en este recinto, como parte de un acuerdo con la Alcaldía Álvaro Obregón, encabezada por Layda Sansores San Román, y esta empresa, que tendrá una duración de seis meses.

