Erik Díaz, gitano y soñador

Emprendedor, un poco malvado y siempre con un “As” bajo la manga. ¡Ah! Y de paso, el personaje más desafiante que le ha tocado interpretar. Así es “Edson”, el pintoresco villano que Erik Díaz encarna en “Sin tu mirada”, melodrama que se emite de lunes a viernes en punto de las 16:30 horas. “Es el reto de mi vida”, afirma con voz emocionada.

A diferencia de otros villanos que tienen resuelta su vida y por lo tanto, cuentan con mucho tiempo para hacer sus fechorías, “Edson” es muy especial, al ser un chico de origen humilde, quien logró hacerse de una gran fortuna con sus empresas de transportes. Pero esa riqueza no lo hizo mejor persona.

“Ha sido muy divertido darle vida a ‘Edson’”, asegura el histrión nacido en Colima y a quien hace poco vimos en el melodrama “Mi adorable maldición”, producido por Televisa. “Pero este personaje es muy diferente, con muchos ángulos para explotar y descubrir”.

“Edson” es prepotente y corriente en su trato. Viste de manera ostentosa y exagerada. “Susana” (Luz Elena González) cree que es el marido ideal para su hija “Vanessa” (Scarlet Gruber) y la obliga a casarse con él. Por su lado “Erick” ve en “Vanessa” la entrada a ciertos círculos sociales cerrados para él por ser un nuevo rico. Una vez casado con “Vanessa”, se vuelve demandante que le exige a ella que cumpla todos sus caprichos.

“Parte del reto de este papel fue el hecho de que me incorporé en la novela cuando ya estaba iniciada. Se sintió como cuando te cambias de escuela y eres el niño nuevo (risas). Pero me recibieron de la mejor manera”, agrega en charla vía telefónica, justo durante una pausa de la grabación.

Crear un papel así no se logra leyendo únicamente el guion. “Me di vueltas por la Central de Abastos para ver un poco cómo es el ambiente en el que se mueve, ver a personas y palabras que me sirvieran. Creo que Edson es un ejemplo del tipo de gente que cree en la supervivencia del más fuerte, pero eso no significa que el mejor”.

“Sin tu mirada” es protagonizada por Claudia Martín y Osvaldo de León.

Con la maleta en mano

Erik dejó la vida en su natal Colima para cumplir su sueño de ser actor, una decisión de la que se siente orgulloso, pero que implicó ciertos sacrificios. “Es no ver más a mi familia y cambiar mi ciudad, que es pequeña, por una urbe enorme, con todos los cambios que esos implican”.

“Pero a todo te acostumbras, menor al clima (risas). El frío es algo a lo que siempre me ha costado adaptarme, ¡así que se pueden imaginar cómo me la pasé en los últimos días! (risas)”.

Un ritmo de vida más acelerado, competencia más dura y mayores oportunidades para crecer forman parte del día a día que hoy disfruta Erik, quien eso sí, no olvida de dónde viene. “Siempre que puedo regreso a mis raíces, de eso me siento orgulloso”.