Horóscopo Negro para HOY 14 de agosto; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).¿Sabes que el equilibrio se vuelve insostenible cuando el peso es desigual? Libra, libérate de lo que no y empieza algo nuevo, desde cero, sin miedo. Porque no es cuestión de olvidar, sino de aprender, y seguir caminando.ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).Este jueves puede traer momentos complejos, de esos que te ponen a prueba, pero al final saldrás más fuerte que nunca. Ya lo has hecho antes y lo harás otra vez. Y algo muy importante: si alguien intenta destruirte o hacerte daño, que se prepare. Porque para tumbarte van a tener que pelear, y mucho.SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre). Eso sí, no todo será suave. Puede que las broncas o tensiones con alguien muy cercano se intensifiquen. Y aquí no hay que darle muchas vueltas: esa persona es egoísta, Sagitario. Mucho. Y por más que intentes ponerte en su lugar o justificarlo, el patrón se repite. Decide cuánta energía vas a invertir ahí, porque la necesitas para cosas más importantes.CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).Recuerda: llegas hasta donde llegas, y eso está bien. No tienes que demostrar que puedes, con todo, todo el maldito tiempo. A veces, la verdadera fuerza está en saber decir "hasta aquí". Capricornio, el reto será diferenciar lo urgente de lo importante, y dedicar tu tiempo a lo que realmente merece tu atención. Lo demás, siempre puede esperar. ACUARIO (22 enero-19 febrero).Eso sí, ahora mismo no quieres que nadie te saque de este estado. No quieres dramas, no quieres ruido. Quien quiera estar a tu lado, tendrá que hacerlo bajo tus reglas, respetando tu tranquilidad y tu espacio. Porque has entendido que tu paz no se negocia. Acuario, esta semana no solo vas a reencontrarte contigo: vas a reafirmarte. Y desde ahí, todo lo demás empezará a encajar.PISCIS (20 febrero-20 marzo).Este jueves es para que te centres en ti, en tus proyectos, en lo que te hace sentir viva. La combinación de tu intuición y tu capacidad para visualizar es imbatible si la usas bien. Todo lo que llames, vendrá. Así que, Piscis, decide bien qué quieres tener en tus manos dentro de unas semanas o meses. Y empieza a crearlo desde hoy. Porque estás en un momento en el que lo único que puede frenarte, eres tú misma