Enrique Iglesias brilla con ritmos latinos

Poco queda del estilo que consagró a Enrique Iglesias en la escena internacional del pop en los años 90, el cantante se ha entregado por completo al ritmo urbano, y eso quedó demostrado la noche de ayer cuando el intérprete español regresó nuevamente al Auditorio Telmex como parte de su gira mundial.

Ante un recinto que reunió a cerca de ocho mil personas, Enrique Iglesias se instaló en la tarima con un repertorio que destacó por su faceta más contemporánea desde la trinchera de los sonidos caribeños y el reguetón latino, dando muy pocas intenciones de desempolvar las baladas que lo proyectaron como una estrella juvenil con álbumes como “Vivir” y “Cosas del amor”.

Desde que el cantante madrileño se adueñó del micrófono, las canciones propusieron un ambiente totalmente sensual ante los coros de “Move to Miami”, “I like how it feels” y “Heartbeat”.

A modo de pasarela, el cantante modificó parte del escenario para poder estar más cerca del público y aunque las butacas más inmediatas a la tarima no se retiraron, el formato escénico de Iglesias le permitió cumplir el sueño de sus fanáticos al dejarse abrazar, tomarse fotografías y cantar junto a él una de las pocas producciones de antaño con su tradicional toque flamenco en “Bailamos”.

Más tarde, Enrique Iglesias sorprendió al público con un breve set más acústico acompañado por guitarra y percusiones en “Perdedor” y “Loco”, tema con el que recordó su dueto en bachata con Romeo Santos y charló un poco sobre las relaciones personales, haciendo alusión a las ausencias que tiene con su pareja Anna Kournikova ante su extensas giras.

Sorpresivamente, el madrileño interpretó una canción de la que dijo le gustaría haberla escrito y así dar inició a los primeros acordes de “Yellow” de Coldplay.

Durante el show, Enrique Iglesias se mostró atento con su público con un actitud bastante frenética al bailar en todo momento y de vez en cuando sumarse con sus músicos para dar más dramatismo al equipo de luces, lásers y flamas gigantes que coloreaban al escenario en las canciones más bailables como “Duele” y “El baño” y “Súbeme la radio”, por ejemplo.

Gira por México

A diferencia de años pasados, Enrique Iglesias amplió su gira a otras ciudades del país, teniendo presentación hoy (sábado) en León, Guanajuato, y con la promesa de regresar nuevamente al país en Zacatecas el 21 de septiembre, después de sumar una fecha más en Las Vegas para el 14 de septiembre.