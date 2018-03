Enrique Guzmán será sometido a una cirugía de intestino

El legendario intérprete de rock and roll Enrique Guzmán dio a conocer que la semana próxima le será practicada una cirugía para corregirle un problema que tiene en el intestino.

"Me reconectarán el intestino con el recto. Me urge que me corrijan esa parte del cuerpo", afirmó el intérprete de "El rock de la cárcel" y "La plaga".

A su llegada al Teatro "Jorge Negrete" destacó que el lunes, después de grabar su nuevo material discográfico con temas inéditos y algunos éxitos de su repertorio, se internará.

SUN / J. Reyes

"Es una cirugía sencilla, sin riesgos y la verdad estoy encantado de que lo hagan, porque me urge que lo hagan, ya después vendrán los conciertos con mis amigos César Costa, Alberto Vázquez y Angélica María", explicó.

Por otra parte, agradeció al productor de la puesta en escena "Dos más dos", Sergio Gabriel, que lo haya invitado a ser el padrino de develación de la placa por las 100 representaciones de la obra.

jb.