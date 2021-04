Este jueves el cantante Enrique Guzmán asistió al programa "Ventaneando" para defenderse sobre las acusaciones de abuso que hizo su nieta Frida Sofía.

Durante la entrevista, el intérprete de "Cien kilos de barro" confesó entre lágrimas no comprender el origen de las denuncias y agregó que él no sabe “tocar indebidamente a nadie, ni a mi mujer… Dios de mi vida me gustaría que alguien me explicara, no es justo que yo pase por esto a mi edad”.

Sin embargo, al terminar el programa, el nombre de la conductora Paty Chapoy se hizo tendencia en las redes sociales tras externar su apoyo al cantante.

"Yo sí te creo", dijo Chapoy durante programa.

Cibernautas compartieron memes y acusaron a la periodista de "defender violadores".

«Te creemos, Enrique», dicen @ChapoyPati y su equipo de @VentaneandoUno, lxs mismxs que se precian de haber descubierto la red de trata de Sergio Andrade.



A esa periodista no le importan las mujeres sino sacar partido de lo que va ocurriendo.pic.twitter.com/JRcdeCn81c — Láurel Miranda ���������� (@laurelyeye) April 8, 2021

"En mi vida he tocado a esa niña": Enrique Guzmán

Durante la transmisión, el equipo de producción de “Ventaneando” rescató una entrevista realizada hace dos años a Frida Sofía en la que la joven hacía referencia del amor que le tenía a su abuelo: “él –Enrique Guzmán- es el más Cool, ya hace falta que venga a verme”.

Ante la pregunta directa si él abusó de su nieta, Guzmán respondió: ¨Paty, en mi vida le he tocado un pelo a esa niña, no tengo modo de decirlo de otra manera, yo solo la he visto crecer, no la he tocado ni de la cintura ni de la mano… Hace mucho que no la veo… Te juro por mis hijos que no la he tocado no soy capaz, no tengo manos para tocar a una niña y menos lascivamente… No me veo así, no soy yo”.

Sobre las posibles causas que llevaron a Frida Sofía de acusarlo de abuso, el cantante compartió que hace unos días Alejandra Guzmán le retiró la ayuda financiera que le daba a través de un banco, “sé que pasó eso y sé que le retiró los gastos económicos, si esa es la razón y si por eso ella está viendo a qué periodista sacarle dinero para vivir, es la única explicación que puedo encontrar en mi mente”.

