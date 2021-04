Tras las acusaciones que realizó Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, en contra de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, a quien señaló ayer de haber abusado de ella cuando tenía cinco años, el intérprete de “Tu cabeza en mi hombro” apareció en el programa de “Ventaneando” donde visiblemente afectado y entre lágrimas señaló no comprender el origen de estas acusaciones. La “denuncia” la realizó la modelo el miércoles en un programa televisivo.

“Tengo cuatro nietas y un nieto, y oír estas cosas me duelen, no las entiendo… Se me fue a Miami porque la intentaron secuestrar y desde entonces creció de una manera que no vi. No opino mal de ella, quiero saber qué le pasa, cómo puede hablar así de mí, y ahora resulta que soy un degenerado, no sé qué hacer”, declaró el cantante y actor llorando.

Agregó que él no sabe “tocar indebidamente a nadie, ni a mi mujer… Dios de mi vida me gustaría que alguien me explicara, no es justo que yo pase por esto a mi edad”.

Cuando se le cuestionó cómo tomó las declaraciones su esposa, quien recientemente fue operada, el también histrión compartió que: “Mi mujer está muy callada y preocupada, pero se mantiene tranquila y callada”.

A lo anterior agregó que: “No sé qué hacer, no sé cómo recomponerme; yo soy el instrumento que eligió para hacerse más daño a ella misma”.

TWITTER

Durante la transmisión, el equipo de producción de “Ventaneando” rescató una entrevista realizada hace dos años a Frida Sofía en la que la joven hacía referencia del amor que le tenía a su abuelo: “él –Enrique Guzmán- es el más Cool, ya hace falta que venga a verme”.

"En mi vida le he tocado un pelo a esa niña"

Ante la pregunta directa si él abusó de su nieta, Guzmán respondió: ¨Paty, en mi vida le he tocado un pelo a esa niña, no tengo modo de decirlo de otra manera, yo solo la he visto crecer, no la he tocado ni de la cintura ni de la mano… Hace mucho que no la veo… Te juro por mis hijos que no la he tocado no soy capaz, no tengo manos para tocar a una niña y menos lascivamente… No me veo así, no soy yo”.

Sobre las posibles causas que llevaron a Frida Sofía de acusarlo de abuso, el cantante compartió que hace unos días Alejandra Guzmán le retiró la ayuda financiera que le daba a través de un banco, “sé que pasó eso y sé que le retiró los gastos económicos, si esa es la razón y si por eso ella está viendo a qué periodista sacarle dinero para vivir, es la única explicación que puedo encontrar en mi mente”.

Enrique Guzmán agregó que desconoce si Frida Sofía continúa con su tratamiento, fue diagnosticada con Trastorno límite de la personalidad.

Luis Enrique Guzmán: Esto afecta a toda la familia

Luis Enrique Guzmán, hermano de Alejandra Guzmán, se enlazó vía streaming y salió en la defensa de su padre; agregó que las declaraciones de su sobrina afectan a toda la familia; aclaró que todos en la familia están dispuestos a ayudarla.

Luis Enrique Guzmán sale en defensa de su papá, Don Enrique Guzmán y enfatiza que Frida Sofía necesita tomar terapia. #Ventaneando ��



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca UNO. �� https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/0s7BGXSVRE — Ventaneando (@VentaneandoUno) April 8, 2021

Finalmente, Luis Enrique señaló que "la verdad siempre sale a flote"; añadió que Silvia Pinal, abuela de Frida Sofía, aún no sabe de la polémica pues se encuentra vacacionando en Acapulco.

Enrique Guzmán, aprovechó el espacio para anunciar que el 25 de abril ofrecerá un concierto vía streaming.

jb