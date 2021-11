Encienden los motores de “Mexicánicos Celebridades”

Nuevos desafíos llegan al taller de Mexicánicos, comandado por Martín Vaca e Isabel Vaca, que a partir de hoy compartirán los retos que diversas celebridades les han planteado para intervenir coches con grandes significados emocionales.

Previo al estreno de su temporada especial “Mexicánicos Celebridades”, transmitido en Discovery a las 9:00 P.M., Isabel Vaca relata a EL INFORMADOR cómo ha sido el proceso de cada uno de los capítulos en los que tendrán a reconocidas figuras públicas como: el director técnico Miguel “Piojo” Herrera, el cantante Joss Favela, los actores Ariadne Díaz y Marcus Ornellas, así como el actor y conductor Omar Chaparro, quienes acuden a la experiencia de la familia Vaca para lograr transformaciones asombrosas en todo tipo de autos.

“Estamos muy emocionados por esta nueva etapa de “Mexicánicos Celebridades”, cada temporada es la emoción de lo que pasará, de cómo lo tomará la gente y cuando son -participantes- más conocidos también nos traen nuevas experiencias a nosotros. Estamos muy contentos con la aceptación que siempre ha tenido la gente con nosotros, con el programa”.

Aunque cada episodio será una aventura y reto nuevo, Isabel resalta que no solo la creatividad estará presente en cada desafío, pues también el buen corazón y las ganas de ayudar serán ingredientes elementales en esta temporada, como es el capítulo donde Joss Favela apostará por una modificación especial para ayudar a una deportista paralímpica que requiere un vehículo adaptado a sus necesidades.

Desde Los Ángeles. Martín visitó a Omar Chaparro, donde juntos planearon remodelar la moto del artista. Cortesía/ Discovery

Isabel Vaca, quien en diversas ocasiones ha tomado la batuta del taller junto a su padre Martín Vaca, señala que uno de los principales retos de “Mexicánicos Celebridades” es no solo demostrar el ingenio para lograr el proyecto planteado, sino también conservar y apegarse al significado emocional que cada persona tiene con su automóvil, aprendizaje que ha forjado en cada temporada.

“Yo crecí en el taller, pero no de una forma tan activa, yo estudié para educadora, nada que ver con esto, aunque sí estaba todo el tiempo, pero no era tan de lleno. Antes de que iniciara el programa mi papá me insistía para que yo me integrara al equipo, que necesitaba a alguien de confianza y aunque yo quería trabajar en otra cosa me integré. A final de cuentas he aprendido muchísimo, tantas cosas que yo ni idea tenía, para mí sigue siendo un aprendizaje día con día”.

Adiós a los mitos

Solidaridad. Favela acude a Martín para ayudar a una joven nadadora con capacidades diferentes. En su exclusivo rancho se concreta el compromiso para acondicionar la camioneta en que la joven se pueda movilizar de forma segura e independiente. Cortesía/ Discovery

Para Isabel Vaca la idea de que las mujeres son un peligro al volante está más que equivocada y con su experiencia en el taller y en colaboración otras damas, le queda más que claro el potencial que las mujeres tienen para llevar el liderazgo de proyectos automotrices.

“Definitivamente esto ha sido un terreno de hombres, pero yo he conocido a muchas mujeres dentro de este ramo. Cuando llegué -al taller- sí se sentía un poco el ambiente más tenso, pero al paso del tiempo al final de cuentas tratamos de ser un equipo, siempre trato de integrarlos y respetarlos, eso me ha ayudado muchísimo a integrarme, a familiarizarme, a obtener ayuda y yo también darles apoyo. Ha sido un camino de aprendizaje tanto para ellos como para mí”.

Isabel Vaca revela que más sorpresas se avecinan para Mexicánicos en sus diferentes modalidades y aunque por el momento no está contemplada una versión o un proyecto comandado exclusivamente por mujeres, puntualiza que le gustaría participar en una iniciativa que brinde más apoyo y confianza a las mujeres y su relación con los coches.

TÓMA NOTA

Agéndalo

Estreno de “Mexicánicos Celebridades” a partir de hoy por la señal de Discovery a las 21:00 horas (hora central de México).

MQ