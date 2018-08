En terapia intensiva, Adrián Uribe pensó en Marimar Vega

La hospitalización que tuvo a Adrián Uribe en terapia intensiva hizo pensar al comediante que estaba al borde de la muerte y durante esos momentos recordó a personas que lo han marcado, como Marimar Vega.

En una entrevista con "Ventaneando", para hablar de su nuevo show junto a Consuelo Duval, Uribe comentó que llegó a pensar en despedirse de sus seres queridos.

"Llegó un momento que pensé que no amanecía, una noche pensé que me iba a despedir de mi familia y ya me iba y sí fue muy doloroso, muy triste".

Cuando le preguntaron si en momentos como ese pensó en recuperar a personas que ya no están en su vida, como Marimar Vega.

"Pues sí, definitivamente hay gente que te marca para toda la vida y una de esas personas fue ella", reconoció.

Uribe dijo que pensaba también en su hijo, su madre, su familia y su carrera.

JB