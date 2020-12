En medio de la polémica, Vicente Fernández lanza álbum

A unas horas del lanzamiento de su disco “A mis 80’s”, Vicente Fernández se volvió tendencia en redes sociales, pero no por el estreno de su nuevo álbum, sino por ser mencionado en el presunto “arreglo” entre el delantero JJ Macías, del Guadalajara, y el portero del León, Rodolfo Cota, para que éste último se dejará meter un gol.

En Instagram, JJ Macías presumió sus fotos al lado del “Charro de Huentitán”, ante lo cual, Cota le escribió que lo lleve a conocerlo; Macías le respondió que si lo dejaba anotarle un gol, lo llevaría de visita con Vicente Fernández.

En medio de esta polémica, Vicente presentó su nuevo trabajo de estudio, entre más de 50 que ha grabado a lo largo de su carrera.

Con composiciones de autores como: Roberto Cantoral, Juan Gabriel, Álvaro Carrillo, Agustín Lara, entre otros, Vicente da rienda suelta a su talento de más de 55 años de trayectoria. Un dato relevante es el arte de la portada del disco, la obra pictórica “A mi padre”, realizada por Alejandra Fernández, su hija.

El disco cuenta con 13 temas: “El caballo de mi padre”, “Cuando me digas”, “Ya no insistas corazón”, “La barca” y “Se me olvidó otra vez”, entre otros.