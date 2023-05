Emma Watson revela por qué se alejó de la actuación

La emblemática actriz Emma Watson, quien actuó en la saga de "Harry Potter", además de protagonizar en los siguientes filmes: "La bella y la bestia", "Las ventajas de ser invisible", "Mujercitas", entre otras. Delató el motivo por el cual se alejó del mundo de la actuación.

Como sabemos, desde que era muy pequeña, su carrera comenzó a dar grandes frutos colándose en la lista de las 10 actrices mejor pagadas en el mundo, pero todo pinta a que la fortuna y el éxito no le fue idóneo.

Por lo tanto, en 2018, después de grabar para Mujercitas, comunicó que haría una pausa en la actuación, sin dar más detalles, dio por hecho que se concentraría en sus asuntos privados. Posterior a su reparto como Hermione en "Harry Potter", expresó que también dedicaría tiempo a sus estudios.

Tras cinco años de lo ocurrido, afirmó para el medio británico "Financial Times" que la actuación no la hacía feliz. Estas fueron unas palabras de la famosa Watson:

"No estaba completamente contenta, si te soy sincera. Creo que me sentí un poco enjaulada. Lo que encontré realmente difícil fue que tenía que salir y vender algo sobre lo que realmente no tenía mucho control", dijo.

Agregó que pararse frente a la prensa en donde era cuestionada respecto a los proyectos, le pareció incómodo:

"Fue difícil tener que dar la cara y ser la vocera de cosas en las que no llegué a involucrarme en el proceso", comentó.

Aparte, confesó que la hicieron responsable de una forma frustrante, porque no tenía voz, no tenía nada que decir. Y comenzó a darse cuenta de que solo quería pararse frente a cosas en las que si alguien la quería criticar, podría decirle de una manera que no la hiciera odiarse a sí misma".

Hoy en día, trabaja en ciertos proyectos que la hacen sentir mejor, comenta que está detrás de cámaras donde puede crear y ser parte del proceso. "La gente siempre me decía que debía dirigir y producir, incluso cuando estaba en la saga "Potter". Me preocupaba que fuera solo técnico, no creativo y que no pudiera aportar lo que creo que es mi conjunto de habilidades", añadió.

Contó que ha hecho favores a sus amigos o familiares que le piden apoyo para hacer videos o fotografías y se percató de que tiene madera para esto. "Sé mucho sobre eso. Ser director parecía inalcanzable", concluyó.

En resumen, uno de sus últimos proyectos fue dirigir una campaña para la marca "Prada" y más recientemente el lanzamiento de una ginebra Renais en conjunto con su hermano Alex Watson, que según ellos, sabe a nostalgia.

