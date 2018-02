Emily Ratajkowski anuncia que se casó

Sin vestido blanco, sin lujos ni miles de invitados, la modelo británico-estadounidense Emily Ratajkowski reveló a través de una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram que contrajo matrimonio con su novio Sebastian Bear-McClard.



La noticia tomó por sorpresa a todos sus seguidores y miles de cibernautas. Ratajkowski lució un conjunto de dos piezas color amarillo mostaza y un sombrero negro que cubría parte de su cara.

Una publicación compartida por Emily Ratajkowski (@emrata) el Feb 23, 2018 at 1:32 PST



Emily usó tres imagenes para dar la noticia, en la primera "storie" que subió, la modelo aparece en medio de sus testigos Josh Ostrovsky y el cineasta Josh Sadfie, imagen que se lee "So.." ( entonces). En la segunda fotografía sale con un cachorro pug en brazos y se lee "Tengo una sorpresa" ( I have a surprise) y finalmente Emily reveló que se casó con una imagen junto a su ahora esposo, "Me casé hoy", (I got married today), escribió.

Según información de diversos medios, la modelo tenía a penas unas semanas de relación con el actor, pues la primera vez que se les vio fue el pasado 14 de febrero.

