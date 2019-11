Elyfer Torres, el ascenso de una estrella

Un rostro fresco, una presencia que atrae a los reflectores de forma innata y dueña de una voz que persigue su propio espacio en la pantalla. Lo anterior es la descripción más adecuada que se puede hacer sobre la mexicana Elyfer Torres, actriz de 22 años que se encuentra “rompiéndola” en la pantalla a nivel internacional y que ahora buscará ser profeta en su tierra.

Con una sonrisa encantadora y una mirada que atrapa el lente de las cámaras donde quiera que se presente, la actriz y cantante está cerrando este 2019 con un ascenso sensacional a nivel profesional. De papeles secundarios en “La Rosa de Guadalupe” en 2017, pasó a sorprender con una pequeña participación en “El secreto de Selena” (2018) hasta llegar a estelarizar “Betty en NY”, magna producción de Telemundo grabada en Nueva York, donde rodeada de un elenco de calibre internacional, Elyfer demostró que está para jugar en las “grandes ligas” del entretenimiento.

Su noviembre ha sido dorado. Tras ganar el Produ Award como Actriz revelación el pasado fin de semana en Cancún, la nacida en la Ciudad de México se alista para alcanzar nuevas metas. Por lo pronto, se quedará en nuestro país para descansar unos días, previo a la grabación de una nueva serie de televisión, eso sí, sin quitarle los ojos a su gran sueño: hacer cine.

-Si miras hacia atrás, a los últimos tres años de tu carrera, ¿qué sientes que te están dejando?

-Los anteriores y 2019 en particular han sido de mucho evolucionar. Tengo esa sensación de que he crecido un montón, de que me encontré a gente que quiero conservar en mi vida para siempre y con la oportunidad de contar una historia (“Betty en NY”) que retoma la premisa que había conectado con una generación. No me tocó verla a mí en su momento, pero ahora se la presentamos a un público nuevo y funcionó también de manera maravillosa.

-¿Qué tan complejo fue darle ese toque personal a un personaje tan conocido como lo es “Betty”?

-Cuando entramos en un papel, los actores sabemos que habrá muchos desafíos, pero para mí lo más importante era que conectara con la gente, que sintieran que “Betty” tenía algo que decirle a esta generación.

Me llena de una felicidad inmensa saber que lo conseguimos, que a la gente le gustó. Nuestro trabajo siempre es para ellos. Yo hablo en nombre del equipo que está frente y detrás de las cámaras al decir “gracias” a todos los que nos favorecieron este año.

-Hablando de estar frente a las cámaras, ¿qué tan dura eres contigo misma cuando te observas en un programa de televisión?

-¡Me gusta verme! (risas) Porque al hacerlo recuerdo lo que vivía en el momento del rodaje. Voy recordando la historia en la que trabajé y claro que me gusta.

Pero también es una excelente manera de mejorar, de decir qué cosas no me gustan o cuando no me creo las emociones que estoy proyectando. El arte de la ficción es dejar la sensación de que lo observado es real.

Soy muy crítica con mi trabajo, pero también lo tomo por el mejor lado. Además, puedo volver a ver a mis compañeros y un producto que se hace con mucho amor.

-¿Qué viene para ti luego de esta experiencia neoyorquina?

-De hecho, estoy grabando una serie en México, ¡pero no puedo decir cuál es! Lo que sí es que es un personaje muy interesante, que vive cambios muy profundos, es algo que me permite explorar más un lado oscuro. Me da mucha felicidad hacer este proyecto en mi país, luego de trabajar en Estados Unidos.

El próximo año me encantaría hacer cine. Es algo que me llama mucho, y solamente espero tener el tiempo para poder dedicarlo completamente. Esa es mi siguiente meta.

Un poco sobre ella

Estudió baile en el Royal Academy of Dance de Londres.

Para su versión de “Betty” no se basó en ninguna encarnación anterior. Define a su personaje como una mujer que es “muy orgánica. No con un disfraz de fea, sino de aspecto natural”.

Ha participado en series como “Nicky Jam, el ganador” y “La piloto”. Además, fue finalista del concurso Chica E! México 2016.

Te espera en sus redes

Elyfer gusta de interactuar con sus seguidores en redes sociales. Puedes encontrarla en Twitter con el nombre @ElyferTorres.