Elliot Moss se rinde ante sus fans

El músico estadounidense Elliot Moss viene por primera vez a México a dar un par de conciertos, en medio de su proceso de grabación de su siguiente álbum. “Nunca he ido, ni siquiera en vacaciones: estoy muy emocionado de ir”, platicó el artista desde Estados Unidos.

Para el músico, encontrarse con su público mexicano es una ocasión especial: “Parece que hay muchos fans. En Internet las ciudades con mayor streaming de mi música en el país son la Ciudad de México y Guadalajara”.

Sobre las canciones que interpretará en esta gira, comentó: “Tocaremos nuevas canciones del nuevo disco que hacemos, como ‘Without the Lights’, y muchas de ‘Highspeeds’ también”. Fue en 2015 cuando el multiinstrumentista neoyorquino lanzó su disco debut, “Highspeeds”, luego de un par de años de actividad con sencillos y conciertos. En 2017 publicó “Boomerang”, un EP de siente canciones.

A lo largo de este tiempo, Elliot Moss ha perfeccionado el arte de escribir canciones: “Ha cambiado la forma en que escribo la música. “Highspeeds” se hizo con un grupo de canciones independientes, aunque comparten cosas. Ahora empecé con las letras, que es algo nuevo. También pienso en la producción de la canción antes de tener lista la idea principal. No siempre es así, pero ayuda a crecer la composición. La producción ayuda mucho a tener una voz”.

¡Falta poco para ver a Elliot Moss en C3 ROOFTOP!



BOLETOS YA A LA VENTA EN TAQUILLA DE C3 Stage Y TicketNow... https://t.co/ul0lBf8vPd — C3 Stage (@C3Mexico) 26 de enero de 2018

De “Boomerang”, su primer sencillo fue “Closedloop”. Para la elección de los sencillos, Elliot Moss escucha a varias personas, desde la gente en su disquera, el mánager e incluso su abogado: “Tiene un oído muy bueno, con frecuencia le pregunto qué opina de algunas cosas”. En el mismo tema de la elección de sencillo, el músico agregó: “Hay canciones buenas a las que no les iría bien en la radio, al lado de otros temas. Deben tener un coro fuerte. Supongo que es algo importante, escoger a la que le iría mejor”.

Y ya elegida la canción, la grabación del video promocional es una parte que disfruta mucho Elliot Moss: “‘Without the Lights’ ha sido el único de los videos en los que no estuve involucrado. Tiene una bailarina increíble, y la hizo un director genial. Yo me alejé, no quise interferir en ese acercamiento y su creatividad. Es darle al artista el respeto y el espacio: a mí no me gustaría tener a alguien detrás mientras escribo una canción. Su coreografía es similar. Los otros videos estoy ahí con el director, aportando ideas. Es algo que me gusta mucho”.

Habrá sorpresas

El siguiente video de Elliot Moss ya está listo, aunque se reserva la canción que lanzarán como sencillo: “De hecho ya tenemos un video, estoy muy emocionado de presentarlo. Es de una canción de ‘Boomerang’: trabajamos dos meses, ya lo vamos a lanzar. Todavía no puedo decir qué canción es”, anotó el artista.

Actualmente Elliot Moss y su grupo trabajan en más material en el estudio: “Estoy trabajando en más música, es cuestión de terminarla y elegir el momento de compartirla. Trabajo un poco más lento que otros músicos, creo. Mi propósito de año nuevo es hacerlo más”.

En cuanto a conciertos, las dos fechas en México son las únicas agendadas: “Luego estaremos en el estudio grabando varios meses y planearemos salir de gira. Son los únicos que tenemos, quizá agendemos más pronto, pero antes terminaremos las grabaciones”.

ASISTE

Elliot Moss

Sábado 24 de febrero.

20:00 horas en el C3 Roof Top (Av. Vallarta #1488).

Boletos: $462 pesos, de venta en taquilla y en tiendas Soulflower (Av. Hidalgo #811-A), Soulflower (Calzada Independencia #30). En línea a través de www.eventos.ticketnowmexico.com/orderticketsarea.asp?p=187&a=272&src.