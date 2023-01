Si te gustan las películas basadas en hechos reales, Ella Dijo es la opción para ti, ya que es un interesante filme para ver en la pantalla grande el día de hoy.

Ella Dijo. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

Dirigida por Maria Schrader, Ella Dijo es protagonizada por Carey Mulligan y Zoe Kazan, quienes dan vida a las reporteras del New York Times, Megan Twohey y Jodi Kantor, quienes juntas publicaron una de las historias más importantes de una generación, una historia que ayudó a impulsar el movimiento #MeToo, movimiento que eliminó décadas de silencio en torno al tema de la agresión sexual en Hollywood y alteró la cultura estadounidense para siempre.

La trama es un testimonio del poder del periodismo de investigación, que detalla el viaje de los periodistas y editores que hicieron una búsqueda implacable de la verdad, y destaca el coraje de los sobrevivientes y testigos que decidieron detener a uno de los depredadores en serie. Juntos, con determinación y fortaleza han provocado un debate estadounidense y han contribuido a cuestionar el sistema que lo ha hecho posible.

La película está basada en la investigación de Jodi Kantor, Megan Twohey, Rebecca Corbett y best-seller del New York Times, She Said: Breaking the sexual harassment story that helped ignite a movement, la investigación periodística que destapó los abusos de Harvey Weinstein y detonó el movimiento #MeToo.

Ella Dijo es dirigida por Maria Schrader a partir de un guion de Rebecca Lenkiewicz.

Ella Dijo

(She Said)

De Maria Schrader.

Con Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson, Andre Braugher, Jennifer Ehle, Samantha Morton.

Estados Unidos, 2022.

XM