El show continúa para la Banda Cuisillos

Después del asesinato de la segunda voz de la Banda Cuisillos, Francisco Ernesto Ruíz, en su domicilio particular hace ya más de diez días, la agrupación musical se presentó anoche en el Auditorio Benito Juárez; sin embargo, antes del concierto, ofrecieron una rueda de prensa donde comentaron dichos sucesos trágicos tanto para la banda musical como a los familiares, amigos y seguidores del vocalista.

“Desde que recibimos está desafortunada noticia de que Ernesto perdió la vida, sabemos que él se opuso y tuvo ese desenlace fatal. Él llevaba dos años con nosotros, no dudamos de él… Nunca tuvimos algún problema con él”, comentó Rogelio, primera voz de la banda.

Igualmente, recordaron con emotividad a su compañero, “cuando cantaba una canción, cuando nos íbamos de viaje, cotorreamos, reímos... El luto lo seguimos llevando, por eso este día, está noche, queremos dedicar este evento, por lo que será un homenaje muy sensible. Y creo que el luto lo llevaremos siempre, son heridas que nunca sanan”.

Un concierto especial

Al ser una noche dónde se pretende honrar la memoria de Ernesto Ruíz, prepararon algunas canciones inéditas con música nunca antes presentada en esta agrupación. Al respecto, Rogelio contó: “Grabamos algo con mariachi, esto no lo habíamos hecho pese a todas las locuras que hemos hecho, con la canción inédita ‘Te extraño’, entonces nos atrevimos. No sólo tocaremos mariachi y estaremos con la banda, sino que también haremos un sentido homenaje a Ruíz como a su familia que nos acompaña”.

Nada temen

Si bien lo sucedido con Ernesto Ruíz llevaría a más de un cercano a aumentar su seguridad, no sucede así con Cuisillos, pues afirman que el episodio trágico fue por la violencia que vive el país entero, y no por cuestiones que se relacionen con su música: “No hemos aumentado la seguridad, el que nada tiene nada teme. Hemos estado en muchas partes y puedo meter las manos al fuego que no hay un elemento detrás de esto, es algo que tristemente pasa en México. Nosotros somos un grupo muy sano, no traemos música violenta. Siempre hemos estado en contra de la violencia y espero jamás grabar una canción de este tipo. Nosotros con nuestra música promovemos el amor y desamor, la alegría”.

Cabe señalar que Cuisillos decidió no romper con los compromisos ya establecidos, por lo que seguirán “cumpliendo, seguimos con la misión de Cuisillos de llevar alegría. Tenemos la magia de atrapar a chicos y grandes, y tener a un público con niños es bueno, y qué bueno que pueden refugiarse en canciones positivas”. Por otro lado, todavía no tienen pensado un suplente: “Posiblemente venga alguien más, otro compañero cantante, ahora sólo está José, la última palabra la tiene Arturo Macías”.