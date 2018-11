El segundo aire de Laura León

Hablar de Laura León es recordar que es una de las actrices y cantantes que tuvo la valentía de mostrar su sensualidad en un México conservador, una mujer que en el barrio encontró la conexión con el público. Es dicharachera, amable y entregada. Ella eligió el género tropical, pionera de este género musical donde combinaba el sabor de su Estado Tabasco con los estilos latinos que se oían en los 80 y 90.

Ella es creadora de hits como “Suavecito, suavecito”, “Abusadora”, “Fiesta”, “El premio mayor” y “Dos mujeres, un camino”, entro otros. El público tapatío tendrá la oportunidad de escucharlos de nueva cuenta cuando “La Tesorito” cante este 1 de diciembre en Foro Sur, en Tlajomulco de Zúñiga. “Vengo con mis bailarines, mis coreógrafos también vienen a montar todo porque (Foro Sur) es un lugar grande y muy bonito, mis técnicos de luces y sonido también vienen, así como mis músicos”.

Previo al show de Laura, se presentará La Sonora Palomar. “Son unos chicos muy profesionales, con mucho talento y sobretodo les gusta divertir al público igual que a mí, así que será una noche inolvidable”.

En plena vigencia

Laura regresa en una nueva etapa de su carrera, donde los jóvenes, las nuevas generaciones la han descubierto, así como sucedió con Mi Banda El Mexicano o Los Ángeles Azules, en ese sentido, la cantante agradece la respuesta de la juventud, por tal motivo sigue reinventándose, adelantando que ya prepara nuevo disco donde se incluirán nuevos temas tropicales y otros más de banda.

“Yo soy millennial ya, sexagenaria (risas). Yo estoy muy agradecida con Dios, creo que es parte del trabajo, realmente he tenido la oportunidad de estar en telenovelas que han dejado huella para todo el público (por eso la vigencia de su carrera). Me siento muy orgullosa porque mis telenovelas se han traducido en muchos idiomas con gran éxito”. Y es que no es para menos, nadie puede olvidar a “Ana María” en “Dos mujeres, un camino”, “Rebeca” en el Premio Mayor, “Yolanda” en “Mujeres engañadas” y más recientemente “Refugio” en “Dos hogares”.

“Esta carrera es muy difícil como cualquier otra, pero yo creo que a base de lucha y perseverancia se rompen las paredes, no hay nada en la vida que no se pueda lograr siempre y cuando luches con todo tu amor por lo que tú quieres”.

Siempre bella

Hay una palabra que también podría definir a “La León”: optimista, siempre está divertida, jugando al doble sentido y cariñosa con quienes se le acercan a saludarla y pedirle una fotografía. Destaca que el cuerpo que tiene es porque todos los días le da gracias a la vida de seguir haciendo lo que le gusta, pero también influye la alimentación y una vida sana. “Comiendo la mitad, haciendo ejercicio y agradeciéndole a Dios todos los días para amanecer. Agradezco mucho día con día levantarme con optimismo, con muchas ganas de salir adelante, vida es vida como quiera que sea”.

Y el trabajo continúa, el 8 de diciembre formará parte del elenco del Teletón, ella estará presentándose en Chiapas, para que la gente se motive a donar y seguir sosteniendo los CRITs que están en la República Mexicana, además, comparte que le surgió una invitación para ir a cantar a Londres. En cuanto a propuestas de telenovelas, explica que le surgió una invitación por parte de Telemundo.

“Pero también parece que el año que viene el señor Emilio Larrosa tiene otra telenovela en Televisa y quiere que esté con él, pero ahorita como están las cosas no se puede adelantar absolutamente nada hasta que todo se concrete”.

Energía al tope

Laura hoy ve a las mujeres más preparadas, fuertes y llenas de energía. “Los hijos nos dan muchas ganas de luchar y salir adelante, yo creo que esa es una parte muy importante de nosotras las mujeres, porque cuando los tenemos, no hay quién nos detenga”. Por otro lado, valora a los transformistas que se caracterizan de ella y hacen shows con sus canciones. “Los amo con todo mi corazón, en algunas presentaciones que los veo, van vestidas de mí y les gritó: ‘bájate desgraciada, estás más bonita que yo, perversa’ (risas). Además, miden dos metros, se ven divinas, son muy lindas, las amo profundamente”. Laura valora la dedicación que tienen al transformarse en ella, pues lo toma como un homenaje.