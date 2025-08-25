Esta semana, Mhoni Vidente anticipa un período de abundancia, crecimiento y decisiones transformadoras en distintos aspectos de la vida, especialmente para el amor y las finanzas.Predicción: La carta del “Mundo” promete culminaciones exitosas y nuevas etapas en el camino. Amor: Las parejas consolidan su vínculo con mayor complicidad, mientras que los solteros son atraídos por romances estables. Dinero: Llegan pagos pendientes, reconocimientos en el trabajo y oportunidades de viajes o mudanza.Predicción: Energías favorables para cerrar ciclos y retomar el control financiero y sentimental. Amor: Recomendado cerrar etapas con el pasado; abundan las posibilidades de encuentros significativos o consolidación de la pareja. Dinero: Semana ideal para firmar contratos, saldar deudas e iniciar inversiones o proyectos que vinculan con el extranjero.Predicción: Estabilidad y constancia se traducen en avances reales tanto personales como económicos. Amor: Momentos apasionados, aunque se advierte sobre celos; el cuidado emocional es clave. Dinero: Semana de pagos relevantes, compras importantes y oportunidades para diversificar los ingresos.Predicción: Una etapa para retomar el equilibrio, protegerse de energías negativas y avanzar. Amor: Hay señales de embarazo en puerta para parejas ya consolidadas. Dinero: Recuperación de dinero adeudado y progreso en lo laboral, con señales de ascenso o incremento de responsabilidades.Predicción: Mhoni destaca que este signo enfrentará soluciones concretas y prosperidad presente. Amor: Se vislumbran cambios importantes en compromisos; el respaldo emocional será esencial. Dinero: Prosperidad emergente mediante inversiones inteligentes o nuevos proyectos; la discreción será una aliada.Predicción: Energías de resolución de problemas y llegada de abundancia real. Amor: Alejamiento de relaciones tóxicas y atracción de vínculos más saludables. Dinero: Proyectos laborales florecen, pudiendo surgir ascensos o propuestas importantesCon información de Mhoni VidenteBB