Esta semana, Mhoni Vidente anticipa un período de abundancia, crecimiento y decisiones transformadoras en distintos aspectos de la vida, especialmente para el amor y las finanzas.

1.- Aries

Predicción: La carta del “Mundo” promete culminaciones exitosas y nuevas etapas en el camino.

Amor: Las parejas consolidan su vínculo con mayor complicidad, mientras que los solteros son atraídos por romances estables.

Dinero: Llegan pagos pendientes, reconocimientos en el trabajo y oportunidades de viajes o mudanza.

2.- Sagitario

Predicción: Energías favorables para cerrar ciclos y retomar el control financiero y sentimental.

Amor: Recomendado cerrar etapas con el pasado; abundan las posibilidades de encuentros significativos o consolidación de la pareja.

Dinero: Semana ideal para firmar contratos, saldar deudas e iniciar inversiones o proyectos que vinculan con el extranjero.

3.- Capricornio

Predicción: Estabilidad y constancia se traducen en avances reales tanto personales como económicos.

Amor: Momentos apasionados, aunque se advierte sobre celos; el cuidado emocional es clave.

Dinero: Semana de pagos relevantes, compras importantes y oportunidades para diversificar los ingresos.

4.- Escorpio

Predicción: Una etapa para retomar el equilibrio, protegerse de energías negativas y avanzar.

Amor: Hay señales de embarazo en puerta para parejas ya consolidadas.

Dinero: Recuperación de dinero adeudado y progreso en lo laboral, con señales de ascenso o incremento de responsabilidades.

5.- Acuario

Predicción: Mhoni destaca que este signo enfrentará soluciones concretas y prosperidad presente.

Amor: Se vislumbran cambios importantes en compromisos; el respaldo emocional será esencial.

Dinero: Prosperidad emergente mediante inversiones inteligentes o nuevos proyectos; la discreción será una aliada.

6.- Piscis

Predicción: Energías de resolución de problemas y llegada de abundancia real.

Amor: Alejamiento de relaciones tóxicas y atracción de vínculos más saludables.

Dinero: Proyectos laborales florecen, pudiendo surgir ascensos o propuestas importantes

Con información de Mhoni Vidente

BB