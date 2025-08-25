Lunes, 25 de Agosto 2025

Signos con suerte en el amor y dinero en la semana del 25 al 31 de agosto según Mhoni Vidente

Comienza una nueva semana y, como es costumbre, Mhoni Vidente comparte sus predicciones sobre qué signos del zodiaco estarán rodeados de buena fortuna

Del 25 al 31 de agosto de 2025, algunas personas experimentarán avances importantes tanto en el amor como en las finanzas, con oportunidades para fortalecer relaciones, cerrar ciclos y atraer la prosperidad. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

Esta semana, Mhoni Vidente anticipa un período de abundancia, crecimiento y decisiones transformadoras en distintos aspectos de la vida, especialmente para el amor y las finanzas.

1.- Aries

Predicción: La carta del “Mundo” promete culminaciones exitosas y nuevas etapas en el camino.
Amor: Las parejas consolidan su vínculo con mayor complicidad, mientras que los solteros son atraídos por romances estables.
Dinero: Llegan pagos pendientes, reconocimientos en el trabajo y oportunidades de viajes o mudanza.

LEE: Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 25 al 31 de agosto

2.- Sagitario

Predicción: Energías favorables para cerrar ciclos y retomar el control financiero y sentimental.
Amor: Recomendado cerrar etapas con el pasado; abundan las posibilidades de encuentros significativos o consolidación de la pareja.
Dinero: Semana ideal para firmar contratos, saldar deudas e iniciar inversiones o proyectos que vinculan con el extranjero.

3.- Capricornio

Predicción: Estabilidad y constancia se traducen en avances reales tanto personales como económicos.
Amor: Momentos apasionados, aunque se advierte sobre celos; el cuidado emocional es clave.
Dinero: Semana de pagos relevantes, compras importantes y oportunidades para diversificar los ingresos.

4.- Escorpio

Predicción: Una etapa para retomar el equilibrio, protegerse de energías negativas y avanzar.
Amor: Hay señales de embarazo en puerta para parejas ya consolidadas.
Dinero: Recuperación de dinero adeudado y progreso en lo laboral, con señales de ascenso o incremento de responsabilidades.

5.- Acuario

Predicción: Mhoni destaca que este signo enfrentará soluciones concretas y prosperidad presente.
Amor: Se vislumbran cambios importantes en compromisos; el respaldo emocional será esencial.
Dinero: Prosperidad emergente mediante inversiones inteligentes o nuevos proyectos; la discreción será una aliada.

6.- Piscis

Predicción: Energías de resolución de problemas y llegada de abundancia real.
Amor: Alejamiento de relaciones tóxicas y atracción de vínculos más saludables.
Dinero: Proyectos laborales florecen, pudiendo surgir ascensos o propuestas importantes

LEE: Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 25 al 31 de agosto

Con información de Mhoni Vidente

BB

