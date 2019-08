El rey de Spotify, Ed Maverick, llega a El Evento 40

Tiene 18 años y su música en Spotify llega a casi dos millones de oyentes diariamente, se llama Eduardo Saucedo, pero en la industria musical es Ed Maverick. Su sonido gira en la melancolía y los estilos campiranos, es de Delicias, Chihuahua, de ahí las influencias, las cuales ha trabajado para presentar una propuesta real, que conecta con un lenguaje sencillo, pero que por lo mismo le llega a muchos chavos que como él están creciendo, conociendo el amor, el desamor y tratando de buscar su identidad.

El próximo 29 de agosto se presentará en El Evento 40 Guadalajara, en el Auditorio Telmex, en entrevista comparte que es la primera vez que estará en un festival de radio en Guadalajara, “quiero pasármela chido, la neta siempre que voy a ese tipo de eventos me la paso conociendo a los demás artistas”.

Ed presentará el trabajo sonoro que ya tiene en plataformas digitales a través de Universal Music, “Transiciones”, EP que recién lanzó el 31 de mayo, y “Mix para llorar en tu cuarto”, EP de donde se desprenden los que han sido hasta el momento sus éxitos más contundentes, “Fuentes de Ortiz” y “Acurrucar”.

El joven músico, de pocas palabras, también estará en concierto de manera solitaria, el próximo 10 de octubre en el Teatro Galerías, de hecho de aquí hasta febrero de 2020 tiene shows por toda la República Mexicana, lo que quiere decir que ya tiene un público cautivo que gusta de su mensaje sonoro: “Es chido, la neta más que nada es bien bonito ya estar ahí (en el escenario) porque así ya lo siento real, sobre todo lo que está pasando y eso está chido. (En los conciertos) la gente va a poder ver cómo está el rollo, y más que nada será un (show) acá bonito, tranquilo, creo que volveré con mi banda completa y va a salir chido”.

Ed ha comentado en entrevistas anteriores que no asimila cómo su vida ha cambiado tanto: ahora, por ejemplo, vive en la Ciudad de México, pero tampoco quiere entender todo este fenómeno porque siente que así perdería la ingenuidad y la capacidad de asombro que posee actualmente. “Todo lo que me está pasando está bien chido, la neta. Es bien bonito cómo la gente tiene tanto cariño al proyecto, me gusta la respuesta que hay”. En este proceso no está solo, lo acompaña Eidan Velásquez, quien lo ha apoyado desde un principio en el desarrollo de su proyecto musical, además es su amigo y productor.

Expresa su ser

El proceso creativo que tiene Ed para crear su universo musical, tiene que ver con lo que vive o atraviesa para que las musas bajen: “A partir de lo que estoy sintiendo yo es cómo desarrollo mis canciones y todo ese rollo, más que nada la letra es lo más importante porque todo lo demás es más sencillo, pero sí, todo (surge) a partir de lo que estoy viviendo en el momento”. Aunque, por ejemplo, su sencillo “Fuentes de Ortiz” viene de una experiencia que vivió un amigo cercano al cual considera un hermano.

Actualmente, trabaja en música nueva, pero no cree tocar algo de lo que ahora está realizando para los conciertos cercanos, reitera que se enfocará en sus recientes EP; sobre todo en “Transiciones”, canción que tiene pocos meses de haber salido. “Más que nada me enfoqué en demostrar cosas más personales que solamente algo superficial con el amor y así, eso fue lo que quise expresar”.

En cuanto a realizar colaboraciones, señala que sí ha habido acercamientos, pero él por el momento no está interesado, ya que han sido artistas que no son cercanos a su género, “ya lo intenté una vez y no me gustó”, finaliza.