El recorrido "Mágica Esperanza Drive Thru" llega a Guadalajara

“Mágica Esperanza Drive Thru” llegará a Guadalajara a partir del 12 de febrero de 2021 para inspirar a las familias mexicanas con mensajes de amor, esperanza y fe.

Se trata de un recorrido en automóvil se desarrollará a lo largo de dos meses en Guadalajara con las medidas sanitarias correspondientes debido a la pandemia por COVID-19.

El recorrido en coche estará conformado por cuatro etapas diferentes, que van desde el mundo Jurásico, con dinosaurios en tamaño real en movimiento, túneles del tiempo, proyecciones, video mapping, espectaculares, “show” de luces, sets de películas para niños con princesas y personajes divertidos, en un ambiente familiar.

“La experiencia Drive Thru se ha convertido en algunos países una de las opciones más importantes e innovadoras”, expresaron los organizadores en un comunicado. “Este proyecto en lo particular, no sólo tiene fines de entretenimiento”.

¿Dónde y cuándo inicia el recorrido “Mágica Esperanza Drive Thru”?

Lugar : Parque Trasloma (entrada López Mateos)

: Parque Trasloma (entrada López Mateos) Horarios : 18:00hrs - 24:00hrs

: 18:00hrs - 24:00hrs Fechas salida a la venta : Jueves 28 de enero 2021

: Jueves 28 de enero 2021 Inauguración: Viernes 12 de Febrero

