El premio es esa nominación al Oscar: Antonio Banderas

Antonio Banderas, candidato al Oscar a mejor actor por su papel en "Dolor y Gloria", de Pedro Almodóvar, ha admitido este lunes que "es complicado ganar, pero el premio consiste básicamente en esa nominación y en la importancia que tiene para nuestra cinematografía".

"Almodóvar vive a través del cine. Esta película es absolutamente real”

"He vivido veinticinco años en Los Ángeles, conozco todos los procedimientos para los Oscar y para otros premios y es muy complicado sin estar allí que haya pasado lo que ha pasado, no me lo esperaba sinceramente", ha dicho Banderas en la presentación de una proyección de "Dolor y gloria" en Málaga, dentro de los actos previos a la entrega de los Goya en esta ciudad el 25 de enero.

Ha resaltado que es "importante para la cinematografía española" no solo su nominación, que se produce por un personaje que ha hecho "en español", sino también "la nominación de la película".

"Este año tomé la opción que es la correcta, creo, y que era estar en mi teatro, en mi tierra, haciendo teatro, que es lo que a mí me gusta", pero Sony "insistió" en que se desplazara en tres ocasiones a Los Ángeles para la promoción de la película de Almodóvar.

También ha destacado que este año los Goya se entregan en Málaga y no le "gustaría" que la candidatura al Óscar "le quitara importancia" a su quinta nominación a los Goya, y se ha mostrado "muy agradecido" a la Academia española, que ya le concedió su Medalla de Oro y un Goya honorífico.

Sobre "Dolor y gloria", ha dicho que es un trabajo que "completa cuarenta años de relación" con una persona a la que "respeta, admira y quiere", Pedro Almodóvar, aunque espera que ese ciclo "no se acabe aquí, sino que continúe" y ambos puedan "seguir trabajando juntos".

La película "ha conectado con el público y, comentándolo con Almodóvar, hemos dicho que sigue siendo un misterio, quizás por la falta de objetividad con la propia película, saber por qué".

Para Banderas, "a pesar de ser una película muy personal y muy dedicada a su propia figura, de alguna manera en lo que él llama autoficción, en realidad no es una película biográfica con hechos precisos".

"Hace preguntarnos una cosa: ¿Somos solamente aquellas cosas que hemos hecho y dicho en nuestra vida o somos también aquellas cosas que quisimos decir o quisimos hacer pero nunca dijimos o hicimos?".

Según el actor, "somos también nuestros sueños", y al leer el guion fue para él importante "rellenar esos espacios de una vida que no han sido rellenados, la posibilidad de cerrar círculos que nunca se cerraron, de cerrar heridas que quedaron abiertas, la posibilidad de reconciliarse, incluso de pedir perdón".

"Pedro lo hace a través de la familia, con su madre Francisca, a la que conocí; sus actores, con una especie de personaje Frankenstein que interpreta magistralmente Asier Etxeandia; a través de sus propios amores personales y a través de un personaje interpretado magníficamente por Leo Sbaraglia, y lo hace con el cine y con la vida en sí misma".

Banderas considera que "ésa es la razón por la que la película conecta de forma directa con todo el mundo, porque todos viajamos por la vida con una maleta llena de miserias y de grandezas, de dolor y de gloria".

"Almodóvar vive a través del cine. Esta película es absolutamente real, su vida es el cine, el personaje está en un estado de dolor físico que se convierte después en dolor también psíquico y en un estado de soledad profunda, y hay muchas maneras de salir de eso".

"Este año hemos visto películas en las que para salir de eso se puede utilizar la violencia, pero Pedro elige otra manera, elige el arte, elige el cine, y eso es para mí 'Dolor y gloria'", ha añadido Banderas.

AC