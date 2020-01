"Joker" lidera nominaciones al Premio Oscar con 11 candidaturas

La película “Joker”, dirigida por Todd Phillips lideró las nominación al Premio Oscar 2020 con 11 menciones, por encima de "El Irlandés", "Había una Vez en Hollywood" y "1917", así lo anunciaron los actores John The Cho e Issa Rae, seleccionados por los organizadores.

De acuerdo con La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés), el filme está en la recta final para llevarse el galardón en las categorías Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Adaptación, Vestuario y Maquillaje, Mejor Cinematografía (Fotografía), Mejor Edición, Mejor Guion Original, Edición de Sonido, Mejor Mezcla de Sonido y Mejor Diseño de Vestuario.

Junto a “Joker”, las candidaturas a Mejor Película, principal categoría de la ceremonia, la completan "1917", "Contra lo imposible”, "El irlandés", "Jojo Rabbit", "Mujercitas", "Historia de un matrimonio", "Había una vez en Hollywood" y "Parásito".

Las menciones a Mejor Director fueron para Martin Scorsese por “El Irlandés”, Todd Phillips (“Joker”), Sam Mendes en “1917”, Quentin Tarantino por “Había una vez en Hollywood” y Bong Joon Ho en “Parásito”.

Los nominados a Mejor Actriz de Reparto fueron Kathy Bates ("Richard Jewell"), Laura Dern ("Historia de un Matrimonio"), Scarlett Johansson ("Jojo Rabbit"), Florence Pugh ("Mujercitas") y Margot Robbie ("Bombshell").

Mientras que para Mejor Actriz las menciones son para Cynthia Erivo ("Harriet"), Scarlett Johansson ("Historia de un Matrimonio"), Saoirse Ronan ("Mujercitas"), Charlize Theron ("Bombshell") y Renée Zellweger ("Judy").

A Mejor Actor de reparto, compiten Tom Hanks ("A Beautiful Day in the Neighborhood"), Anthony Hopkins ("Los Dos Papas"), Al Pacino ("El Irlandés"), Joe Pesci ("El Irlandés") y Brad Pitt ("Había un Vez en Hollywood").

La academia nominó a Antonio Banderas ("Dolor y Gloria"), Leonardo DiCaprio ("Había Una Vez en Hollywood"), Adam Driver ("Historia de un Matrimonio", Joaquin Phoenix ("Joker") y Jonathan Pryce ("Los Dos Papas") para el premio al Mejor Actor.

Para la Mejor Película Extranjera, fueron nominados “Corpus Chiisti” de Polonia;, “Honeyland” de Macedonia; “Los Miserables” de Francia; “Dolor y Gloria” de España y “Parásito” de Corea del Sur.

En cuanto a la Mejor Película Animada se nominó a “Como Entrenar a Tu Dragón 3” , “I Lost My Body”, “Klaus”, “Missing Link” y “Toy story 4”.

La ceremonia de entrega de la edición 92 de los Premios de la Academia se llevará a cabo el próximo domingo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Hollywood en Los Ángeles, California.

Por segundo año consecutivo, la ceremonia de entrega no contará con presentador pues, de acuerdo con Karey Burke, presidente de ABC Entertainment, en ésta se repetirá la misma fórmula que el año pasado.

En cuanto a galardones anteriores, fue “1917” la que obtuvo el Globo de Oro a Mejor Película (drama) y “Once Upon a Time in Hollywood” como Mejor Película (comedia); en Cannes, fue “Parásito” quien se llevó la Palma de Oro; en cuanto a la Mostra de Venecia, “Joker” se impuso con el León de Oro; y en la reciente entrega de los Critic´s Choice Awards, fue “Once Upon a Time in Hollywood” quien se llevó el máximo galardón.

El años pasado, durante la entrega de los Premios Oscar, “Roma”, de Alfonso Cuarón se alzó con tres reconocimientos a Mejor Director, Mejor Película Extranjera y Mejor Fotografía, mientras que “Green Book” se llevó la categoría a Mejor Película.

AC