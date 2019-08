El poder de WarCry llega al Teatro Diana

El grupo WarCry regresa a Guadalajara para dar un concierto en el Teatro Diana este sábado, en el que presentan su nuevo material discográfico “Donde el silencio se rompió”. Víctor García es el vocalista del quinteto de power metal español, quien nos platicó vía telefónica sobre el repertorio que presentarán en el Coloso de Av. 16 de septiembre, así como la intención de explorar concierto a concierto su galería de canciones.

“Siempre digo lo mismo, son seis temas del nuevo disco, el resto son temas de toda la discografía de WarCry. Hacemos un repertorio equilibrado con representación de todos los discos, canciones que a la gente le gustan… Es el objetivo de la banda: que la gente disfrute el concierto”.

Al regresar al repertorio anterior, el grupo también nota la evolución con los años, al incluir en sus sonoridades influencias de otras ramas del metal: “Este fue el noveno disco: cuando ya llevamos años intentamos no caer en la repetición. Cambiamos en letras, en melodías, en ritmos, dar otras sensaciones. Sobre todo en la música: en la voz estoy bastante condenado, es una voz bastante identificable, no la puedo cambiar mucho. Cambiar en sonido de producción, presentación del disco: que cada disco sea como un hijo, invertimos todo lo posible en él. Las musas son las que hacen que un tema funcione más”.

Con humor, Víctor menciona esa cualidad de la voz como un identificador del grupo: “Cuando llega el proceso de escuchar los temas siempre hay discrepancias, normal. Pero les digo: si mañana sacamos un disco de cumbias, en el momento en que empezara a cantar la gente diría ‘Ah, mira, WarCry’”.

En cuanto a las letras, Víctor comentó cuál es su fuente de inspiración: “Es muy simple de explicar para mí: mi cabeza es un poco caos. Hay mucha información, me llama la atención muchas cosas, algunas cosas comunes no nos llaman la atención. Escribir un disco conceptual me costaría horrores, porque me cuesta mantener la atención en una sola cosa. Pero eso me permite hablar de cosas muy diferentes. Me apasiona el ser humano, las pasiones: amor, odio, violencia, ira o paz. Al final lucho por la moraleja, dejar un mensaje, si es histórica o no es solo el medio”.

Fundados en 2002, la banda debutó con su álbum “WarCry”, al que le ha seguido una decena de discos, entre ellos dos producciones en vivo. Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Hermosillo, Obregón y Monterrey son algunas de las ciudades que WarCry visitará en esta gira por nuestro país, siempre buscando extender el territorio en el que tocan.

Luego de su paso por México, el grupo regresará a España, pero volverán en noviembre al continente para dar conciertos en Colombia, Ecuador y El Salvador, más las fechas que se sumen

Discografía básica

• “WarCry” (2002).

• “Alea Jacta Est” (2004).

• “La quinta esencia” (2006).

• “Revolución” (2008).

• “Inmortal” (2013).

• “Donde el silencio se rompió” (2017).

¡Asiste!

WarCry en el Teatro Diana, sábado 31 de agosto, 21:00 horas. Boletos en taquilla y en el sistema Ticketmaster: de 550 pesos a mil 300 pesos.