El movimiento underground resurge

El Laboratorio de Arte Variedades recibirá la novena edición de Doña Pancha Fest, la quinta celebrada en Guadalajara. Para esta versión 2017 el line up incluye a Michael Rother, Los Mundos, Cardencheros de Sapioriz, Ford Proco, RR y Aloe Vera.

Sobre el Doña Pancha Fest, Cristian Franco, director del festival, habló sobre el objetivo del festival: es crear espacios más allá de los grandes festivales convencionales, más allá de hacer negocio con las entradas. “No es tanto una visión empresarial, tiene que ver con generar espacios, llenar huecos, mover las piezas a otros lugares que comúnmente no se ven. Hacer algo distinto”.

Para el director del festival, este tipo de iniciativas resultan de valor para la comunidad: “Son tan importantes como los artistas, los músicos y la gente que acude. Necesitamos espacios de visibilidad, crear espacios, no esperar a que nos lleguen a invitar o a que nos den una beca”. La presencia de estos festivales es un contrapeso a las políticas culturales recientes: “El recorte a la cultura se ha reducido 50 por ciento en los últimos cuatro años. Se vienen tiempos complicados, no podemos estar en nuestras guaridas sin hacer nada”, comentó Franco.

Los Mundos

El grupo regiomontano Los Mundos se presentará por primera vez en Guadalajara, dentro del Doña Pancha Fest 2017. Alejandro Elizondo platicó en entrevista que durante su concierto interpretarán temas inéditos, pertenecientes a su próxima producción: “Hemos estado grabando disco nuevo. Llevamos un año y medio. Habíamos estado inactivos por problemas de salud”.

Una de las cosas que celebra Elizondo sobre Doña Pancha Fest es la diversidad en el cartel: “Los géneros no importa, son gustos de las personas que hacen el festival. A mí me encanta eso. No es un festival de género, de ‘rock’, que queda muy al aire. O los festivales de stoner o psicodélico, donde todos tocan el mismo tipo de música”.

Cardencheros de Sapioriz

El canto cardenche brota como una rosa repleta de espinas desde la garganta. Es música sin mayor compañía que la voz, una emoción que por generaciones ha recorrido los valles de Durango y Coahuila. Y todo esto lo trae al Pancha Fest, de la mano de los Cardencheros de Sapioriz, grupo integrado por Guadalupe Salazar, Antonio Valles, Fidel Elizalde y Genaro Chavarría.

Fidel Elizalde habla sobre la llegada de este trío a nuestra ciudad, donde “ya nos hemos presentado con anterioridad y nos sentimos como en casa. En Guadalajara se creó un grupo de jovencitos que se está enseñando el canto cardenche, entonces es un gusto tener un grupo de alumnos del género en su ciudad”.

Interpretado a capella, el cardenche es un género vocal donde la temática suele recorrer los caminos de la nostalgia y el desamor. “No ha sido fácil interesar a los jóvenes —anota Fidel—, y hacer que se preocupen porque las tradiciones originales no se pierdan. La tecnología nos ha alejado de las cosas añejas, aquellas que dejaron nuestros padres, nuestros abuelos”.

El concepto de los Cardencheros de Sapioriz, intérpretes de “Yo ya me voy a morir a los desiertos” ha sido galardonado a nivel nacional e internacional, con presentaciones en Nuevo México, Washington y París.

Ford Proco

Otro grupo que viene es Ford Proco, quienes están sumergidos en el proceso de grabación de su próximo álbum. Robert Proco, de la agrupación destacó el papel del encuentro como vínculo entre la escena: “Creo que este festival rescata la esencia de la música independiente. Nos damos cuenta de eso por el cartel: tiene música experimental, pioneros como Michael Rother, o los Cardencheros, música tradicional de México”.

Desde su experiencia al radicar en Mexicali, la interacción con otras ciudades de México no ha sido fácil: “Obviamente es la distancia con el centro. En los últimos años el internet ha quitado esas barreras. Antes también era la distribución de los materiales, era de los principales retos. Con el internet se han acortado las distancias”.

ASISTE

Doña Pancha Fest 2017, con Michael Rother, Los Mundos, Cardencheros de Sapioriz, Foro Proco, RR y Aloe Vera, Laboratorio de Arte y Variedades (Ocampo 120, esquina Avenida Juárez, a las 12:00 horas.