El millón de sueños de Tres 8 Uno

La banda mexicana Tres 8 Uno inicia el 2020 de la mejor manera, con música. Este próximo 11 de enero a las 17:00 horas tendrán su primer concierto del año en Guadalajara, como parte de su gira “Un millón de sueños Tour”, en las instalaciones del Foro de Arte y Cultura ( Av. Fray Antonio Alcalde 1451). En entrevista, Loretta, Paola, Mauro, Melissa y Ashel adelantan que el show es completamente familiar y harán un recorrido por sus canciones inéditas, covers y música de los años 80.

“Estamos muy emocionados, desde el año pasado veníamos preparando esta sorpresa. Así que empezar el año con concierto es lo mejor”, adelanta Paola, quien recuerda que ya es la tercera vez que vienen como alineación a Guadalajara. Mauro adelanta que el show será muy divertido, “está muy completo, tiene efectos visuales, escenografía, vestuarios, está muy padre, se la van a pasar increíble, es un espectáculo para toda la familia”.

Melissa cuenta que la banda se encuentra en el proceso de escribir sus propias canciones, en este momento ya están disponibles dos temas que ellos desarrollaron: “Tú” y “No queda amor”. “La experiencia es padrísima, pero también es un poco difícil porque nos basamos en experiencias propias, además de buscar frases que rimen, más la tonada que nos guste”.

Para Loretta, tener la oportunidad de crear sus propias canciones también es hablar de las experiencias que viven siendo jóvenes. “Podemos plasmar lo que es el amor adolecente, son realmente canciones para que los chicos escuchen ese amor que nosotros vivimos. En los primeros discos hablábamos de que el amor es de color de rosa y que las mariposas, pero ahora en este nuevo momento donde ya crecimos, ya sabemos que no todo es color de rosa, que existe el desamor y lo irán descubriendo (su público) junto con nosotros”.

Saber crecer

La evolución de la banda, desde que iniciaron en 2014 y donde han ido cambiando integrantes, por ejemplo, estuvo Joaquín Bondoni, ha sido un proceso orgánico donde cada miembro va madurando al mismo tiempo que su música.

“Ha sido interesante porque la verdad todo el mundo dice que entrando a este medio empiezas a trabajar y pierdes tu infancia o no aprovechas tu juventud y es mentira, la verdad es que este es el mejor momento para decir ‘soy chavo y tengo la oportunidad, puedo empezar’, esto es como un juego pero al mismo tiempo un trabajo, pero nunca pierdes esa esencia del niño que llevas dentro”.

Ashel, quien es el más nuevo en Tres 8 Uno, comparte que en estos siete meses de trabajo se ha sentido muy arropado por sus compañeros.

“Es una aventura increíble conocer a personas tan talentosas, esta ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque ellos cantan y bailan increíble, me aportan mucho conocimiento a mí, son una escuela, me han ayudado mucho personal y profesionalmente”.

Mauro adelanta que la gira continuará y que están abiertos a todos los géneros. “En un futuro cercano tendremos un nuevo disco y en Tres 8 Uno no le hacemos cara fea a ningún sonido, justo ahora estamos tratando de experimentar con nuevos ritmos en nuestras canciones, respetando siempre el transmitir cosas reales con nuestras letras”. En su lista de deseos, la banda también quiere ir a Chile, Argentina y Brasil.

¡Asiste, tenemos boletos!

“Un millón de sueños Tour” de Tres 8 Uno llega a Guadalajara este sábado 11 de enero a las 17:00 horas en el Foro de Arte y Cultura. Los boletos pueden adquirirse a través de Ticketmaster. Pero, consulta nuestra página informador.mx porque tenemos cortesías para que no pierdas oportunidad de asistir al concierto.