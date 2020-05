El futuro de "Las Crónicas de Narnia", ¿en una serie?

Dos años después de que Netflix comprara los derechos de "Las Crónicas de Narnia", parece ser que el rumbo que tendrá esta saga será una serie.

"Desde que se hizo el trato no he escuchado ninguna palabra de ellos, así que no puedo decir que es lo que está pasando”

En una entrevista para "90 Secons to Knowing", el actor Douglas Gresham , hijo adoptivo de C.S. Lewis, mencionó que su deseo es que la franquicia se desarrolle en forma de serie.

"Me encantaría que fuera algo episódico porque con una película tienes una hora, quizá dos si lo estiras realmente. Eso no es poner un libro entero en una película, simplemente no puedes hacerlo".

También dijo que, en caso de ser una serie, los resultados serían mejor: "Me gustaría poner el libro entero en la pantalla y creo que podríamos hacer fantásticas películas de Narnia".

Sin embargo, dejó en claro que desde que se hizo el arreglo con Netflix, no sabe nada de los planes que tiene la plataforma.

"Desde que se hizo el trato no he escuchado ninguna palabra de ellos, así que no puedo decir que es lo que está pasando. No sé qué ha pasado en sus oficinas".

Durante este fin de semana se volvieron tendencia unos pósters que serían parte de lo que la plataforma de "streaming" traería entre manos con "Las Crónicas de Narnia"; sin embargo en sus cuentas oficiales no se ha dado cuenta de ninguna información al respecto.

AC