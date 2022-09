El documental mexicano "La frontera invisible" se estrenará en Alemania

El largometraje documental mexicano ‘La frontera invisible’, producido gracias al programa Ópera Prima del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), institución de la Secretaría de Cultura federal, tendrá su estreno mundial en el marco del prestigioso festival alemán especializado en documental DOK Leipzig, que se llevará a cabo del 17 al 23 de octubre próximos.

El escenario es la Isla Socorro, la “protagonista” del documental; este paraíso natural se encuentra a 700 kilómetros de la costa de Colima y forma parte del territorio mexicano. Los únicos habitantes de la isla son un grupo de soldados cuya misión es la custodia de esta lejana frontera del país; la peculiaridad del lugar y de sus habitantes intermitentes abre la oportunidad extraordinaria a una reflexión sobre la actualidad nacional, lo que significa ser mexicano e incluso sobre la condición humana.

ESPECIAL / Secretaría de Cultura

En este sentido, la directora Mariana Flores Villalba, identifica el espacio de su película como un paraíso-prisión, en dónde las imágenes apacibles de la naturaleza contrastan con relatos a veces violentos, a veces tristes, a veces esperanzadores, de esos huéspedes-prisioneros de la isla.

Por su parte, para la cinefotógrafa Claudia Becerril Bulos, ganadora del premio Ariel en 2021 por su trabajo en ‘Sin señas particulares’, el mayor reto consistió en lograr hacerse invisible con la cámara, de manera que los testimonios y los paisajes no se vieran opacados en ningún momento y pudiera concretarse la propuesta de una narración poética y contemplativa.

A su vez, Carlos Hernández Vázquez y Gabriela Gavica Marrufo, quienes llevaron a cabo la producción, indican que ésta es la primera ocasión que una cámara entra a una base militar mexicana; el documental, que comenzó su filmación en 2017, nos permite acercarnos a las personas y conocer las razones por las cuales ingresaron a la milicia, lo que significa el miedo, el compañerismo y el riesgo que sus vidas corren a diario, una vez que dejan la seguridad de la Isla Socorro.

Mariana Flores Villalba se tituló con Cum Laude en la especialidad en dirección de la Licenciatura en Cinematografía del CCC y realizó un máster en guion de largometraje en la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC). Sus cortometrajes de ficción ‘El hipo y el ratón’, así como ‘La tierra de Nod’, realizados durante su periodo estudiantil, pasaron por numerosos festivales alrededor del mundo. En el rubro documental, dirigió el cortometraje ‘Un tajo, un camino’ y se ha desempeñado como directora en diversas series televisivas.

‘La frontera invisible’ participó en las secciones de industria de diversos festivales como el Mercado de Cannes en la sección Cabos goes to Cannes, Docs in progress del Festival DocsMX (2019) y fue seleccionada para formar parte del programa Doculab en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG, 2020), dónde obtuvo el premio Splendor Omnia para mezcla de sonido y el premio de movilidad al Festival Internacional de Cine de Ámsterdam (IDFA). Por otra parte, fue acreedora al premio Art Kindgdom del Gabriel Figueroa Film Fund, en el marco del Festival Internacional de Cine de Los Cabos (2021).

Ahora bien, DOK Leipzig es un festival anual de documentales y animaciones que celebra el cine y promueve el debate; se enfoca en los valores de paz, tolerancia, dignidad humana y libertad de expresión, haciendo hincapié en la individualidad artística de los realizadores. En 2022, DOK Leipzig celebra su edición número 65, del 17 al 23 de octubre, con un total de 255 películas. ‘La frontera invisible’ y el cortometraje ‘Hombres de sal’, de Luis Armando Sosa Gil, una coproducción México/ Estados Unidos, son los únicos representantes nacionales en el festival.

El programa ópera prima del CCC surgió en 1988, con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), para dar oportunidad a egresadas y egresados de dirigir un primer largometraje de ficción o documental. En 2011 vio la luz la primera producción del programa ópera prima especializado en documental con ‘El lugar más pequeño’, de Tatiana Huezo, y hasta la fecha se han concretado siete películas dentro de ese rubro, además de una que se encuentra en rodaje, ‘Juntas somos fuertes’, de Tania Claudia Castillo. En total, el programa ópera prima desde su comienzo ha permitido la realización de 35 películas, 10 documentales y 25 ficciones, 3 de las cuales aún están por ver la luz.

"LA FRONTERA INVISIBLE" (México, 2022)/ Documental

Dirección: Mariana Flores Villalba

Producción: Carlos Hernández Vázquez/ Gabriela Gavica Marrufo

Fotografía: Claudia Becerril Bulos

Edición: Astrid Rondero/ Mariana Flores Villalba

Sonido: Eduardo Hernández/ Israel Hernández/ Adriá Campany Buisán/ Luis Bravo “Checho”

Diseño Sonoro: José Miguel Enríquez

Música original: Federico Schmucler

gc