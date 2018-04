El día que el cine se pintó de negro

“Las palabras no alcanzan para entender la dimensión de esta locura. Tres estudiantes son asesinados y disueltos en ácido. El ‘porqué’ es impensable, el ‘cómo’ es aterrador”, así es como el director de cine Guillermo del Toro mostró su postura tras darse a conocer —este lunes— el asesinato de los tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales en Guadalajara (CAAV): Javier Salomón Aceves Gastélum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ávalos, a manos del crimen organizado.

A sus palabras se unen los calificativos de doloroso, aterrador, escalofriante, atroz… los cuales fueron empleados por los directores de cine Celso García, Eduardo Esquivel, Omar Robles, Beto Gómez, Karla Castañeda y la actriz Ruth Ramos, quienes en entrevista hablan sobre la noticia que enlutó a la sociedad y al gremio del Séptimo Arte.

“Una noticia terrible, que nos abre una vez más los ojos a la terrible situación que vivimos en México. No podemos dejar de indignarnos ante estos actos. Es impresionante la maldad humana. A estos jóvenes contadores de historias les arrebataron la vida y las de sus familias. Justicia para todos ellos. Ya”, comentó Celso García, director que recientemente filmó en Jalisco la cinta “La boda de mi mejor amigo”.

A este sentir se suma Ruth Ramos, protagonista del filme “La región salvaje”, proyecto que competirá por el Ariel, “Me encuentro triste y consternada, apenas ayer por la mañana recibí una noticia agradable —la nominación del filme en el que participó— y por la tarde encuentran los cuerpos de los compañeros. Así que es difícil el contraste”.

Ruth García. Actriz de cine y teatro.

No a la normalización de la violencia

Para estos cineastas, la falta de seguridad que se vive en las calles es preocupante, pero aseguran que la normalización de la violencia es aún más alarmante, pues a su juicio provoca indiferencia: “La desaparición de nuestros compañeros es uno de los sucesos más escalofriantes que han sucedido en nuestro Estado, no podemos seguir normalizando la violencia; no debemos tener miedo a filmar, a caminar, a soñar. Necesitamos reestructurar ideales, libertades y derechos. Hoy es un día gris, un día para detenernos y voltear a vernos, ver a nuestro Estado, nuestros amigos y al desconocido. Hoy no es un día para la indiferencia, nos están matando”, señaló Eduardo Esquivel, director y guionista de cine cuyo más reciente trabajo, “Lo que no se dice bajo el sol”, formará parte de la semana de la crítica en Cannes.

Eduardo Esquivel, director y guionista tapatío.

Y es el director de cine y ganador del Ariel 2017 a Mejor cortometraje documental por la producción “Aurelia y Pedro”, Omar Robles, quien lanza un llamado a la unión y a dejar de lado el miedo: “La noticia es atroz. Queda un dolor en el pecho y la ausencia se siente al caminar cada calle. Queda gran rabia hacia quienes nos gobiernan y la valentía de gritar por justicia. Nos están matando, pero ya no tenemos miedo. Por ellos tres, por todos nuestros desaparecidos, por nosotros; que nuestro coraje sea una antorcha para iluminarnos el camino”.

Al cuestionar a Ruth Ramos sobre qué mensaje le manda a las autoridades para esclarecer este triple asesinato, señala que más que dirigirse a ellas prefiere referirse a la sociedad y pedirle que se una en pro del cambio: “Yo también soy estudiante y también me muevo por las mismas calles. El México violento e impune sigue, así que dejar de normalizar estas situaciones sigue siendo necesario, y no sólo desde nuestro reclamo como estudiantes, sino también como humanos”.

Omar Robles. Director de cine tapatío.

Mejorar como sociedad

Para el director Beto Gómez Ortiz, a quien recordamos por el filme “Salvando al soldado Pérez” entre varias más, es asqueante pensar que este tipo de crímenes le ocurran a la gente “sólo” porque estuvo en el “lugar equivocado, en la casa equivocada”; agrega que es necesario que se dé un cambio brutal, no sólo en las autoridades; “sino también en nosotros como familia, como seres humanos. Volver a mirar hacia atrás y ver los códigos que no se pueden perder, el código de respeto, de vivir y dejar vivir, de enseñar a nuestros hijos los valores que importan, el trato a las mujeres, ancianos”.

Al igual que sus compañeros hace un llamado para que “estas noticias tan horripilantes no sean una cosa de todos los días”.

Finalmente, compartió que al momento de la llamada con este medio se encontraba en la Ciudad de México y que saldrá “a la manifestación que habrá porque es una rabia absoluta; tuve la oportunidad de dar una charla en esa escuela de artes —CAAV—, y honestamente me veía muy reflejado en los estudiantes que sólo querían hacer un buen corto, poder seguir creciendo, hacer historia; y de repente, de la noche a la mañana, les truncan su sueño. Es muy doloroso, hoy es un día bastante negro… Descubrir la forma en cómo nos han quitado a estos muchachos”.

Beto Gómez. Director de cine.

Sin tener la sombra del miedo

“Tengo en mi memoria un río de imágenes que me recorren por los lóbulos de mi cerebro y no dejan de hacerlo. Veo los ojos de todos los que nos miramos más allá de las pupilas, en donde nos encontramos, nos topamos con el pánico, dolor, impotencia, tristeza, coraje e incredulidad.

Javier Salomón Aceves Gastélum, Jesús Daniel Díaz García y Marco García Ávalos…

Nuestro dolor, nuestro llanto se escucha al unísono. Día a día aumentan la cantidad de desaparecidos, de corazones que dejan de palpitar, de familias que quedan congeladas en vida, que su vida queda rota, despedazada y destrozada.

Hoy pedimos caminar sin tener la sombra del miedo, hoy pedimos… Sólo por hoy tener vida...hoy exigimos justicia”.

* Palabras dedicadas a los estudiantes del CAAV, escritas por Karla Castañeda, directora de cine.