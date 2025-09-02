Martes, 02 de Septiembre 2025

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “El club perfecto”

Por: Xochitl Martínez

Los jóvenes aficionados al cine mexicano contemporáneo o aquellos que les encantan las historias basadas en hechos reales tienen la película El club perfecto en la programación de cartelera de cine de la ciudad.

La trama está inspirada en un evento real ocurrido en 2007 en una preparatoria de la CDMX.

Una pelea entre Mirko y Diego, los alumnos más incompatibles de la preparatoria desatará una legendaria amistad, que resulta en la creación de un club con los alumnos más excéntricos de su clase, que tiene como misión robar los exámenes.

A medida que idean y realizan un arriesgado plan, forjan una relación que marcará su futuro.

El filme fue estrenado en la edición pasada del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, donde recibió comentarios positivos de los asistentes. Si quieres ver una divertida y bien lograda comedia mexicana, El club perfecto es la opción para ver esta semana.

El club perfecto

De Ricardo Castro Velázquez.

Con Rodrigo Munguía, Andrea Tova, Paulette Hernández, Liz Gallardo, Ana Layevska, Alfonso Borbolla.

México, 2024.

