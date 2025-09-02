Chivas y Chicharito, un futuro que parece definido

Después de que Javier "Chicharito" Hernández fuera presentado como refuerzo para el Club del Guadalajara en enero de 2024, la poca producción de goles y su comportamiento fuera del terreno de juego orillaron a la directiva de Chivas a no renovar contrato con el delantero .

Según información de Récord, los administrativos del club rojiblanco evaluaron el rendimiento y también el comportamiento en la segunda etapa de Chicharito Hernández, pero no encontraron motivos para seguirlo manteniendo dentro de la alineación, por lo que su contrato dejará de tener vigencia una vez que termine el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX , en diciembre de este año.

¿Qué le pasó a Chicharito Hernández a su regreso a Verde Valle?

Todo pareciera indicar que las advertencias por parte del patrocinador Puma, así como el evento mediático desde la opinión pública originado de sus opiniones controversiales emitidas desde su cuenta de Instagram, fueron otras razones importantes que los administrativos de Chivas tomaron en cuenta para desistir de renovar el convenio con el delantero.

Sin embargo, desde su regreso a Chivas el año pasado, el que se esperaba que se convirtiera en el goleador del equipo —al mismo nivel que en Los Angeles Galaxy en los periodos del 2021 al 2023—, no logró anotar más que un tanto en lo que va del 2025 para el equipo rojiblanco el 12 de febrero de 2025, en un partido contra el Cibao.

Además, el delantero ha tenido un rendimiento afectado por las lesiones desde su regreso en 2024, lo que resultó en una sequía de anotaciones y bajo rendimiento que culminó en una auténtica pesadilla para la afición de Chivas.

Cabe decir que Chivas, liderado por el director técnico argentino Gabriel Milito, se encuentra en la antepenúltima posición del Apertura 2025 .

